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Культура
2020-01-29T11:46+0300
https://ria.ru/20200129/1564003179.html
Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей супругой
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РИА Новости

Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей супругой

11:46 29.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВладимир Кузьмин
Владимир Кузьмин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Экс-супруга народного артиста России Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова в разговоре с изданием StarHit рассказала о венчании с музыкантом.
"На самом деле мы с Владимиром уже обвенчались… Так что главные клятвы верности друг другу дали".
Екатерина Трофимова
Она добавила, что свадьба может состояться уже в этом году.
Супруги расстались в 2018 году, прожив в браке 17 лет. До этого артист был дважды женат.
О воссоединении Кузьмина и Трофимовой стало известно в ноябре 2019-го.
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