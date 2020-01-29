Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей супругой

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Экс-супруга народного артиста России Экс-супруга народного артиста России Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова в разговоре с изданием StarHit рассказала о венчании с музыкантом.

"На самом деле мы с Владимиром уже обвенчались… Так что главные клятвы верности друг другу дали". Екатерина Трофимова

Она добавила, что свадьба может состояться уже в этом году.

Супруги расстались в 2018 году, прожив в браке 17 лет. До этого артист был дважды женат.