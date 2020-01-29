Россия за сутки зафиксировала 47 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 47 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 19, Идлиб – 17, Хама – 11. Турецкой частью представительства зафиксировано 26 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 19, Латакия – четыре, Хама – три", - говорится в сообщении.

Сирийские военные взяли в плен боевика, который стал свидетелем подготовки "Белых касок" к новой возможной провокации с использованием химоружия. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев поделился мнением, почему организация вновь оживляет свою деятельность в Сирии.

"Провокация возможна". Эксперт объяснил активность "Белых касок" в САР Сирийские военные взяли в плен боевика, который стал свидетелем подготовки "Белых касок" к новой возможной провокации с использованием химоружия. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев поделился мнением, почему организация вновь оживляет свою деятельность в Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.