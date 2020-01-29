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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-29T11:32+0300
https://ria.ru/20200129/1564002877.html
Россия за сутки зафиксировала 47 нарушений перемирия в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/156388/67/1563886760_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_97f0171ed0e0b247fb63434faeea26d7.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 47 нарушений перемирия в Сирии

11:32 29.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирия
Сирия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия в составе совместной российско-турецкой комиссии по фактам нарушения режима боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 47 нарушений, Турция - 26, сообщается в опубликованном на сайте российского военного ведомства информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 47 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 19, Идлиб – 17, Хама – 11. Турецкой частью представительства зафиксировано 26 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 19, Латакия – четыре, Хама – три", - говорится в сообщении.
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"Провокация возможна". Эксперт объяснил активность "Белых касок" в САРСирийские военные взяли в плен боевика, который стал свидетелем подготовки "Белых касок" к новой возможной провокации с использованием химоружия. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев поделился мнением, почему организация вновь оживляет свою деятельность в Сирии.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю по перемещению беженцев гуманитарных акций не проводилось.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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