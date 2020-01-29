Следующий грузовой корабль Dragon компании SpaceX полетит к МКС весной

На сайте агентства отмечается, что пуск ракеты-носителя Falcon-9 с "грузовиком" с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) планируется на 2 марта в 9.45 мск.

С 2012 по 2019 годы к МКС были отправлены 19 американских грузовых кораблей Dragon, созданных компанией SpaceX Илона Маска. Один из кораблей не долетел до станции из-за аварии ракеты Falcon-9.