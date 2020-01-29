В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Ливана и Иордании

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 811 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 283 человека (женщин – 85, детей – 145), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 528 человек (женщин – 158, детей – 269)", - говорится в сообщении.
По данным бюллетеня, за прошедшие сутки разминировали 2,2 гектара территории, уничтожили 37 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России