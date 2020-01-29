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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-29T11:24+0300
https://ria.ru/20200129/1564002400.html
В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Ливана и Иордании
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Ливана и Иордании

11:24 29.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Более 800 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за прошедшие сутки, сообщается в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 811 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 283 человека (женщин – 85, детей – 145), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 528 человек (женщин – 158, детей – 269)", - говорится в сообщении.
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По данным бюллетеня, за прошедшие сутки разминировали 2,2 гектара территории, уничтожили 37 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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