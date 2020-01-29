Генсек ЛАГ оценил предложенную Трампом "сделку века" по Палестине

КАИР, 29 янв - РИА Новости. Первое ознакомление с планом США по урегулированию израильско-палестинского конфликта указывает на нарушение прав палестинцев на их земли, заявил в среду генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.
По словам генсека региональной организации, мирный план США "может быть успешным лишь после переговоров между двумя сторонами".
"Мы внимательно изучаем американское видение. Мы открыты к любым серьезным усилиям, предпринимаемым для достижения мира... Однако первое ознакомление с объявлением (президента США Дональда Трампа) указывает на огромное нарушение законных прав палестинцев на их земли и неприемлемость многих представленных компромиссных идей", - приводятся в заявлении слова генсека.
Также Абуль Гейт отметил, что "справедливый и устойчивый мир (между палестинцами и израильтянами) не может быть достигнут путем игнорирования реальности израильской оккупации палестинских территорий начиная с 1967 года или путем легализации этой оккупации".
"Позиция Палестины станет определяющей для формирования коллективной позиции арабских стран по американскому мирному плану", - заявил Абуль Гейт.
Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
Президент Палестины Махмуд Аббас, комментируя предложенную США "сделку века", заявил, что Иерусалим не продается, а сделка не получит движения вперед, палестинский народ выкинет ее в "мусорную корзину истории".
Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел проведет в субботу экстренное заседание для обсуждения "сделки века".