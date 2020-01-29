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Генсек ЛАГ оценил предложенную Трампом "сделку века" по Палестине
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РИА Новости

Генсек ЛАГ оценил предложенную Трампом "сделку века" по Палестине

11:24 29.01.2020 (обновлено: 11:40 29.01.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
КАИР, 29 янв - РИА Новости. Первое ознакомление с планом США по урегулированию израильско-палестинского конфликта указывает на нарушение прав палестинцев на их земли, заявил в среду генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.
По словам генсека региональной организации, мирный план США "может быть успешным лишь после переговоров между двумя сторонами".
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"Мы внимательно изучаем американское видение. Мы открыты к любым серьезным усилиям, предпринимаемым для достижения мира... Однако первое ознакомление с объявлением (президента США Дональда Трампа) указывает на огромное нарушение законных прав палестинцев на их земли и неприемлемость многих представленных компромиссных идей", - приводятся в заявлении слова генсека.
Также Абуль Гейт отметил, что "справедливый и устойчивый мир (между палестинцами и израильтянами) не может быть достигнут путем игнорирования реальности израильской оккупации палестинских территорий начиная с 1967 года или путем легализации этой оккупации".
"Позиция Палестины станет определяющей для формирования коллективной позиции арабских стран по американскому мирному плану", - заявил Абуль Гейт.
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Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
Президент Палестины Махмуд Аббас, комментируя предложенную США "сделку века", заявил, что Иерусалим не продается, а сделка не получит движения вперед, палестинский народ выкинет ее в "мусорную корзину истории".
Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел проведет в субботу экстренное заседание для обсуждения "сделки века".
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В Amnesty International прокомментировали "сделку века" по Палестине
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеЛига арабских государствСШАВ мире
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