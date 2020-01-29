Фоторедакторы международных изданий вошли в жюри конкурса Стенина

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Международные галеристы, директора и фоторедакторы изданий, которые являются лидерами мировой фотоиндустрии, вошли в состав жюри Международные галеристы, директора и фоторедакторы изданий, которые являются лидерами мировой фотоиндустрии, вошли в состав жюри конкурса молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина , сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".

"Международный конкурс для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина назвал состав своего звездного жюри. В этот раз его интернациональная команда включила директоров и фоторедакторов изданий - лидеров мировой фотоиндустрии и новостных медиа, а также международных галеристов", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что работы претендентов на победу в шестом по счету конкурсе будут оценивать французский фотограф, участник команды профессионалов ведущего мирового агентства репортажной фотографии Magnum Photos Жером Сессини, фоторедактор международного отдела новостей газеты Washington Post Хлоэ Коулман, фотодиректор журнала и галереи Polka (Франция) Димитри Бек, фотографы Европейского пресс-фотоагентства EPA Хариш Тиаги (Индия) и Сергей Ильницкий (Россия), руководитель концептуального проекта IMA (Япония) Мутсуко Ота и итальянский фотограф и исследователь, сотрудник National Geographic Давиде Монтелеоне.

"Для меня большая радость и честь войти в состав жюри Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Будучи членом жюри, я смогу ближе познакомиться с творчеством молодых фотографов. Возможность узнать о современных тенденциях в мире фотографии вдохновляет, но на мне, как на члене жюри, также будет лежать и огромная ответственность - ведь из множества работ нужно будет выбрать лучшие", - цитирует пресс-служба Сессини.

"Как фоторедактор международного СМИ я стараюсь постоянно работать с молодыми фотографами по всему миру. Общение с профильной аудиторией не идет по одному, раз и навсегда заданному пути. В обязанности редактора входит как посещение портфолио-ревю и проведение мастер-классов, так и участие в работе жюри таких конкурсов, каким является конкурс имени Андрея Стенина. И все это, чтобы поддержать молодые таланты в сфере профессиональной фотографии", - приводится цитата Коулман.

В 2020 году, как добавили в пресс-службе, соискатели будут бороться за призовые места в четырех номинациях - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях - "Одиночная фотография" и "Серия". Прием работ на конкурс-2020 продлится до 29 февраля на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках.

"Я рад участвовать в судействе конкурса имени Андрея Стенина. Россия и ее ближайшие соседи всегда были одним из наиболее интересных для меня регионов. Эти страны меня завораживают. Для меня участие в жюри конкурса - это отличная возможность больше узнать о современных российских фотографах, которые не так хорошо известны за рубежом. С удовольствием жду знакомства с молодыми фотографами и работами талантливых фотожурналистов из самых разных стран мира", - приводится в пресс-релизе цитата Димитри Бека.

Призовой фонд конкурса в 2020 году составит 125 тысяч, 100 тысяч и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье места в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей. Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках - выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.

"На приглашение стать одним из членов жюри конкурса я согласился не раздумывая. Не только из-за уважения к памяти о моем коллеге Андрее Стенине, но из-за возможности быть причастным цели и идее, которые положены в основу конкурса. Фотография молодых фотожурналистов часто идеалистична и наивна, авторы талантливы, полны энергии и не боятся рисковать ради важного, на их взгляд, кадра. Мне как члену жюри конкурса важно разглядеть эту наивность и талант в присланных работах. И, на мой взгляд, главное, что конкурс своими выставочными турне дает возможность авторам показать свои работы тысячам людей. Это очень важно, так как единственное, на кого способна фотография повлиять, - это человек. Изменившись, человек будет более ответственно относиться к миру вокруг себя, тем самым меняя его", - цитирует пресс-служба Сергея Ильницкого.