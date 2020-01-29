Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T11:23+0300
https://ria.ru/20200129/1564002298.html
Фоторедакторы международных изданий вошли в жюри конкурса Стенина
https://cdn22.img.ria.ru/images/156395/63/1563956337_0:185:3236:2006_1036x0_80_0_0_fecc62b8e6c988b2f013472dd8bdd3b6.jpg
РИА Новости

Фоторедакторы международных изданий вошли в жюри конкурса Стенина

11:23 29.01.2020
90
© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Международные галеристы, директора и фоторедакторы изданий, которые являются лидерами мировой фотоиндустрии, вошли в состав жюри конкурса молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".
"Международный конкурс для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина назвал состав своего звездного жюри. В этот раз его интернациональная команда включила директоров и фоторедакторов изданий - лидеров мировой фотоиндустрии и новостных медиа, а также международных галеристов", - говорится в пресс-релизе.
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
Вчера, 02:11
В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов фотоконкурса Стенина
Сообщается, что работы претендентов на победу в шестом по счету конкурсе будут оценивать французский фотограф, участник команды профессионалов ведущего мирового агентства репортажной фотографии Magnum Photos Жером Сессини, фоторедактор международного отдела новостей газеты Washington Post Хлоэ Коулман, фотодиректор журнала и галереи Polka (Франция) Димитри Бек, фотографы Европейского пресс-фотоагентства EPA Хариш Тиаги (Индия) и Сергей Ильницкий (Россия), руководитель концептуального проекта IMA (Япония) Мутсуко Ота и итальянский фотограф и исследователь, сотрудник National Geographic Давиде Монтелеоне.
"Для меня большая радость и честь войти в состав жюри Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Будучи членом жюри, я смогу ближе познакомиться с творчеством молодых фотографов. Возможность узнать о современных тенденциях в мире фотографии вдохновляет, но на мне, как на члене жюри, также будет лежать и огромная ответственность - ведь из множества работ нужно будет выбрать лучшие", - цитирует пресс-служба Сессини.
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Мадриде
17 декабря 2019, 01:05Культура
В Мадриде открылась фотовыставка лауреатов конкурса имени Стенина
"Как фоторедактор международного СМИ я стараюсь постоянно работать с молодыми фотографами по всему миру. Общение с профильной аудиторией не идет по одному, раз и навсегда заданному пути. В обязанности редактора входит как посещение портфолио-ревю и проведение мастер-классов, так и участие в работе жюри таких конкурсов, каким является конкурс имени Андрея Стенина. И все это, чтобы поддержать молодые таланты в сфере профессиональной фотографии", - приводится цитата Коулман.
В 2020 году, как добавили в пресс-службе, соискатели будут бороться за призовые места в четырех номинациях - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях - "Одиночная фотография" и "Серия". Прием работ на конкурс-2020 продлится до 29 февраля на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках.
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
12 декабря 2019, 20:34
Выставка работ Андрея Стенина стала одной из самых посещаемых в ЛНР
"Я рад участвовать в судействе конкурса имени Андрея Стенина. Россия и ее ближайшие соседи всегда были одним из наиболее интересных для меня регионов. Эти страны меня завораживают. Для меня участие в жюри конкурса - это отличная возможность больше узнать о современных российских фотографах, которые не так хорошо известны за рубежом. С удовольствием жду знакомства с молодыми фотографами и работами талантливых фотожурналистов из самых разных стран мира", - приводится в пресс-релизе цитата Димитри Бека.
Призовой фонд конкурса в 2020 году составит 125 тысяч, 100 тысяч и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье места в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей. Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках - выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.
Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в галерее AIFACS Gallery в Нью-Дели. 29 ноября 2019
29 ноября 2019, 18:04
В Нью-Дели открылась выставка работ победителей конкурса имени Стенина
"На приглашение стать одним из членов жюри конкурса я согласился не раздумывая. Не только из-за уважения к памяти о моем коллеге Андрее Стенине, но из-за возможности быть причастным цели и идее, которые положены в основу конкурса. Фотография молодых фотожурналистов часто идеалистична и наивна, авторы талантливы, полны энергии и не боятся рисковать ради важного, на их взгляд, кадра. Мне как члену жюри конкурса важно разглядеть эту наивность и талант в присланных работах. И, на мой взгляд, главное, что конкурс своими выставочными турне дает возможность авторам показать свои работы тысячам людей. Это очень важно, так как единственное, на кого способна фотография повлиять, - это человек. Изменившись, человек будет более ответственно относиться к миру вокруг себя, тем самым меняя его", - цитирует пресс-служба Сергея Ильницкого.
В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются информационно-новостной портал Вести.Ru и общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, международная площадка-партнер- фестиваль PhotON.
000000
Обсудить 0
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаАндрей СтенинРоссия сегодняРоссияВ мире
Рекомендуем
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Ливана и Иордании
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов фотоконкурса Стенина
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эксперты: саммит пяти стран призван укрепить ООН
Приянка Чопра на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде
Приянка Чопра может войти в актерский состав "Матрицы 4"
Сергей Сапожников. Без названия. 2018. Цифровая цветная печать
В Новой Третьяковке открылась выставка фотографий Сергея Сапожникова
Стартовал этап тестирования конкурса Мастера гостеприимства
Стартовал 2-й блок отборочного этапа конкурса "Мастера гостеприимства"
Люди в защитных медицинских масках
В Австралии возросло число случаев заражения новым коронавирусом
Города России. Иваново
Корпорация МСП провела презентацию "Зеркального реестра проверок"
Президент США Дональд Трамп
Генсек ЛАГ оценил предложенную Трампом "сделку века" по Палестине
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания, посвященного реализации в регионе национальных проектов
Руденя: в области в 2020 году на нацпроекты выделены 11,8 млрд рублей
Алма-Ата
Заседание СМИД СНГ состоится третьего апреля в Алма-Ате
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019
Титов попросил генпрокурора проверить дело Baring Vostok
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев
Экс-глава Удмуртии не признал вины по делу о взяточничестве
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
В Совфеде готовы обсудить идею о доступе силовиков к данным граждан
Олег Николаев
Биография Олега Николаева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:28American Airlines отменяет рейсы в Китай из-за эпидемии коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
17:47ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ
Лента новостейМолния