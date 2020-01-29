В Австралии возросло число случаев заражения новым коронавирусом

Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото

Люди в защитных медицинских масках

Ранее сообщалось о пяти подтвержденных случаях заражения коронавирусом 2019-nCoV в Австралии - четыре в штате Новый Южный Уэльс и еще один - в штате Виктория.

"У нас появился второй случай заражения коронавирусом в штате Виктория. Это 60-летний житель штата, который почувствовал себя плохо 23 января. Он обратился к терапевту и был направлен на обследование в медцентр", - сообщил Саттон.

"Мужчина находился преимущественно дома изолированно, когда его самочувствие ухудшилось. Однако он все же выходил на короткое время в ресторан The House of Delight. Это место, а также те, кто там были, находятся под наблюдением. Сейчас в ресторан можно приходить, а местность вокруг него избегать не следует", - добавил Саттон.

По словам Саттона, некоторые из друзей и членов семьи мужчины также имели симптомы заражения, однако при обследовании коронавирус у них не был обнаружен.