В ГД раскритиковали кампанию против исторической памяти на Украине

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о якобы имевшей место встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове в 1940 году. Это заявление Кравчук сделал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" в ходе дискуссии вокруг слов Владимира Зеленского о том, что СССР несет часть ответственности за начало Второй мировой войны.