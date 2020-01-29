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В ГД раскритиковали кампанию против исторической памяти на Украине
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РИА Новости

В ГД раскритиковали кампанию против исторической памяти на Украине

11:13 29.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украинские власти, развязывая информационную кампанию против исторической памяти, рискуют получить новое поколение из "озлобленных, пустых и алчных недоучек", считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о якобы имевшей место встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове в 1940 году. Это заявление Кравчук сделал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" в ходе дискуссии вокруг слов Владимира Зеленского о том, что СССР несет часть ответственности за начало Второй мировой войны.
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"Самое опасное в развязанной со стороны Украины информационной кампании против исторической памяти в том, что на подобной лжи, которую выдают за правду известные украинские деятели, растет новое поколение "не помнящих родства". Молодые украинцы – главная мишень преступного искажения подлинных исторических фактов", - приводятся слова Железняка в сообщении его пресс-службы.
Он отметил, что выращивая новое поколение на ненависти ко всему советскому и российскому, нынешние власть предержащие рискуют получить "озлобленное, пустое и алчное поколение недоучек", которое будет топтать историю собственной страны.
Леонид Кравчук
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"Если уже экс-президент Украины, солидный человек и политик прошлого века Леонид Кравчук несет околесицу о Второй мировой войне в прямом эфире, то что ожидать от пропитанных русофобией молодых украинских деятелей, заискивающих перед западными русофобами в надежде заручиться поддержкой. Эпидемия наглого вранья и откровенной чуши на тему Великой Отечественной войны поразила украинских политиков всех поколений", - сказал Железняк.
По его мнению, последствия такого помешательства не заставят себя ждать в ближайшем будущем.
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