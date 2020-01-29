И танки наши быстры: показательный выезд легендарных машин в Приморье

ИС-3 — один из первых послевоенных советских танков. Его отличала мощная броневая защита. Из-за характерной формы верхней лобовой части корпуса машину прозвали "Щука".
ИС-3 — один из первых послевоенных советских танков. Его отличала мощная броневая защита. Из-за характерной формы верхней лобовой части корпуса машину прозвали "Щука".
Тяжелая самоходная артиллерийская установка времен Великой Отечественной войны СУ-152, оснащенная мощной гаубицей, проявила себя в сражении на Курской дуге как эффективный истребитель немецких танков.
Тяжелая самоходная артиллерийская установка времен Великой Отечественной войны СУ-152, оснащенная мощной гаубицей, проявила себя в сражении на Курской дуге как эффективный истребитель немецких танков.
Т-62 был основным средним танком на вооружении СССР с начала 1960-х до середины 1970-х годов. Это первый в мире танк с гладкоствольным орудием.
Т-62 был основным средним танком на вооружении СССР с начала 1960-х до середины 1970-х годов. Это первый в мире танк с гладкоствольным орудием.
Т-34 — символ победы СССР над нацистской Германией — с 1944 года был основным танком Красной армии. После второй мировой его приняли на вооружение многие страны Европы, Америки, Азии и Африки. Простой и надежный, танк оставался опасным противником для более современных машин.
Т-34 — символ победы СССР над нацистской Германией — с 1944 года был основным танком Красной армии. После второй мировой его приняли на вооружение многие страны Европы, Америки, Азии и Африки. Простой и надежный, танк оставался опасным противником для более современных машин.
Тяжелая советская самоходно-артиллерийская установка СУ-152.
Тяжелая советская самоходно-артиллерийская установка СУ-152.
Военнослужащий во время показательного выезда исторической бронетехники в Приморском крае.
Военнослужащий во время показательного выезда исторической бронетехники в Приморском крае.
Тяжелый танк ИС-3 на показательном выезде бронетанковой техники.
Тяжелый танк ИС-3 на показательном выезде бронетанковой техники.
Самоходно-артиллерийская установка СУ-152.
Центральная база хранения бронетанковой техники находится в городе Артемьев Приморского края.
Центральная база хранения бронетанковой техники находится в городе Артемьев Приморского края.
Специалисты базы обеспечивает сохранность, исправность и боеспособное состояние танковых войск.
Специалисты базы обеспечивает сохранность, исправность и боеспособное состояние танковых войск.
Историческая бронетехника в Приморье.