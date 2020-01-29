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И танки наши быстры: показательный выезд легендарных машин в Приморье
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РИА Новости

И танки наши быстры: показательный выезд легендарных машин в Приморье

12:46 29.01.2020 (обновлено: 12:56 29.01.2020)
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На Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа организовали показательный выезд знаменитых советских танков и артиллерийских установок. Боевые машины разных лет — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

ИС-3 — один из первых послевоенных советских танков. Его отличала мощная броневая защита. Из-за характерной формы верхней лобовой части корпуса машину прозвали "Щука".

Советский тяжёлый танк ИС-3 (на первом плане) во время показательного выезда на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа в Приморском крае
1 из 12

ИС-3 — один из первых послевоенных советских танков. Его отличала мощная броневая защита. Из-за характерной формы верхней лобовой части корпуса машину прозвали "Щука".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Тяжелая самоходная артиллерийская установка времен Великой Отечественной войны СУ-152, оснащенная мощной гаубицей, проявила себя в сражении на Курской дуге как эффективный истребитель немецких танков.

Тяжёлая советская самоходно-артиллерийская установка (САУ) СУ-152 (на первом плане) и танк Т-80 во время показательного выезда на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа в Приморском крае
2 из 12

Тяжелая самоходная артиллерийская установка времен Великой Отечественной войны СУ-152, оснащенная мощной гаубицей, проявила себя в сражении на Курской дуге как эффективный истребитель немецких танков.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Т-62 был основным средним танком на вооружении СССР с начала 1960-х до середины 1970-х годов. Это первый в мире танк с гладкоствольным орудием.

Военнослужащие РФ во время показательного выезда исторической бронетехники на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа в Приморском крае
3 из 12

Т-62 был основным средним танком на вооружении СССР с начала 1960-х до середины 1970-х годов. Это первый в мире танк с гладкоствольным орудием.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Т-34 — символ победы СССР над нацистской Германией — с 1944 года был основным танком Красной армии. После второй мировой его приняли на вооружение многие страны Европы, Америки, Азии и Африки. Простой и надежный, танк оставался опасным противником для более современных машин.

Танки Т-34 и ИС-3 (слева направо) во время показательного выезда на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа в Приморском крае
4 из 12

Т-34 — символ победы СССР над нацистской Германией — с 1944 года был основным танком Красной армии. После второй мировой его приняли на вооружение многие страны Европы, Америки, Азии и Африки. Простой и надежный, танк оставался опасным противником для более современных машин.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Тяжелая советская самоходно-артиллерийская установка СУ-152.

Тяжёлая советская самоходно-артиллерийская установка (САУ) СУ-152 во время показательного выезда на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа в Приморском крае
5 из 12

Тяжелая советская самоходно-артиллерийская установка СУ-152.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Военнослужащий во время показательного выезда исторической бронетехники в Приморском крае.

Военнослужащий РФ во время показательного выезда исторической бронетехники на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа в Приморском крае
6 из 12

Военнослужащий во время показательного выезда исторической бронетехники в Приморском крае.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Тяжелый танк ИС-3 на показательном выезде бронетанковой техники.

Советский тяжёлый танк ИС-3 во время показательного выезда на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа в Приморском крае
7 из 12

Тяжелый танк ИС-3 на показательном выезде бронетанковой техники.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Танки Т-62.

Танки Т-62 во время показательного выезда на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа в Приморском крае
8 из 12

Танки Т-62.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Самоходно-артиллерийская установка СУ-152.

Тяжёлая советская самоходно-артиллерийская установка (САУ) СУ-152 во время показательного выезда на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа в Приморском крае
9 из 12

Самоходно-артиллерийская установка СУ-152.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Центральная база хранения бронетанковой техники находится в городе Артемьев Приморского края.

Тяжёлая советская самоходно-артиллерийская установка (САУ) СУ-152 во время показательного выезда на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа в Приморском крае
10 из 12

Центральная база хранения бронетанковой техники находится в городе Артемьев Приморского края.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Специалисты базы обеспечивает сохранность, исправность и боеспособное состояние танковых войск.

Военнослужащий РФ во время показательного выезда исторической бронетехники на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа в Приморском крае
11 из 12

Специалисты базы обеспечивает сохранность, исправность и боеспособное состояние танковых войск.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Историческая бронетехника в Приморье.

Историческая бронетехника во время показательного выезда на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа в Приморском крае
12 из 12

Историческая бронетехника в Приморье.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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Т-34Т-62Приморский крайФото
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