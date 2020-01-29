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ФСБ выявила еще один сервис, рассылавший сообщения о минировании
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РИА Новости

ФСБ выявила еще один сервис, рассылавший сообщения о минировании

11:10 29.01.2020 (обновлено: 13:55 29.01.2020)
17715
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Почтовые террористы продолжают массовые рассылки писем о "минировании" — теперь со швейцарского сервиса Protonmail, сообщили в ФСБ.
На минувшей неделе ведомство объявило, что тысячи посланий с угрозами поступали с нидерландского Startmail, в связи с чем доступ к нему в России заблокировали. Однако волна "минирований" полностью не прекратилась.
С 24 января преступники начали использовать Protonmail.com, рассылая анонимные сообщения на электронные адреса судов в четырех российских регионах.

"В текстах также указывались якобы заминированные 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Все угрозы носили ложный характер", — добавляется в релизе.

В прошлом году этот же сервис, по данным ФСБ, уже применялся для рассылок ложных террористических угроз, правда, в меньшем масштабе — тогда речь шла только о 123 объектах.
Чтобы остановить нынешнюю волну "минирований", Роскомнадзор и Генпрокуратура с 29 января заблокируют швейцарский сервис на территории России.
В Роскомнадзоре добавили, что неоднократно получали от Protonmail категорические отказы предоставить данные о личностях "минеров", а также ограничить доступ к ресурсам, "используемым для дестабилизации ситуации в стране и нагнетания напряженности".
В компании назвали блокировку необоснованной и заявили, что готовы к диалогу с российскими властями.
Мужчина работает на ноутбуке
Вчера, 20:22
Startmail оспорит в суде блокировку из-за сообщений о минировании
4071351959
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РоскомнадзорФСБ РФШвейцарияРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Поддерживаю!!!
29 января, 11:16
Стас Титов
86300032
Уже заблокировали, кстати.
29 января, 11:33
Андрей Иванов
4350015
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