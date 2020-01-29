ФСБ выявила еще один сервис, рассылавший сообщения о минировании

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Почтовые террористы продолжают массовые рассылки писем о "минировании" — теперь со швейцарского сервиса Protonmail, сообщили в ФСБ.

На минувшей неделе ведомство объявило, что тысячи посланий с угрозами поступали с нидерландского Startmail, в связи с чем доступ к нему в России заблокировали. Однако волна "минирований" полностью не прекратилась.

С 24 января преступники начали использовать Protonmail.com, рассылая анонимные сообщения на электронные адреса судов в четырех российских регионах.

"В текстах также указывались якобы заминированные 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Все угрозы носили ложный характер", — добавляется в релизе.

В прошлом году этот же сервис, по данным ФСБ, уже применялся для рассылок ложных террористических угроз, правда, в меньшем масштабе — тогда речь шла только о 123 объектах.

Роскомнадзор и Генпрокуратура с 29 января заблокируют швейцарский сервис на территории России. Чтобы остановить нынешнюю волну "минирований",и Генпрокуратура с 29 января заблокируют швейцарский сервис на территории России.

В Роскомнадзоре добавили, что неоднократно получали от Protonmail категорические отказы предоставить данные о личностях "минеров", а также ограничить доступ к ресурсам, "используемым для дестабилизации ситуации в стране и нагнетания напряженности".