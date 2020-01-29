Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T11:07+0300
https://ria.ru/20200129/1564001420.html
На Урале власти опровергли данные о снижении зарплат работникам скорой
https://cdn24.img.ria.ru/images/155155/11/1551551119_0:296:3077:2027_1036x0_80_0_0_2afb2d6e00d6950cd3d5c3933cf7a33f.jpg
РИА Новости

На Урале власти опровергли данные о снижении зарплат работникам скорой

11:07 29.01.2020
111
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв – РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области опровергло данные о снижении заработной платы сотрудникам "скорой" в городе Сатка.
Ранее ряд СМИ сообщил, что сотрудникам скорой помощи в Сатке снизили зарплаты, что вызвало недовольство медиков.
По данным пресс-службы минздрава региона, комиссия от министерства неоднократно выезжала в Сатку, в том числе на станции скорой помощи во вторник побывал министр Юрий Семенов.
"Осмотрел условия труда: сотрудники осуществляют работу на хорошо оборудованных и укомплектованных местах, с комфортными комнатами отдыха, душевыми и кухнями. Далее пообщался с медработниками на общей встрече и лично. Разъяснения на все вопросы были даны, ни в одном случае снижения заработных плат не подтверждается. Для этого берется вся выкладка расчетных листов работника почти за два года", - сообщает минздрав.
Больница
27 января, 18:49
На Урале сотрудники прачечной и пищеблока больницы объявили забастовку
Также пресс-служба уточняет, что все виды компенсационных и стимулирующих выплат работникам оплачиваются, а заработная плата каждого конкретного сотрудника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы, начисления осуществляются за фактически отработанное время.
В свою очередь прокуратура области заявила, что проверит информацию о низких зарплатах работников саткинской "скорой". "В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение работодателем государственных гарантий по оплате труда, режима труда и отдыха, исполнения законодательства о здравоохранении", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи
27 января, 14:54
Власти опровергли сообщение о бунте водителей скорой в Екатеринбурге
120013
Обсудить 0
ЧелябинскСаткаЧелябинская областьОбщество
Рекомендуем
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эксперты: саммит пяти стран призван укрепить ООН
Приянка Чопра на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде
Приянка Чопра может войти в актерский состав "Матрицы 4"
Серж Саргсян
Дело экс-президента Армении Саргсяна направили в суд
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
Борода: ФЕОР за 20 лет возвратили 23 исторические синагоги
Стартовал этап тестирования конкурса Мастера гостеприимства
Стартовал 2-й блок отборочного этапа конкурса "Мастера гостеприимства"
Города России. Иваново
Корпорация МСП провела презентацию "Зеркального реестра проверок"
Президент США Дональд Трамп
Генсек ЛАГ оценил предложенную Трампом "сделку века" по Палестине
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о работе по изменениям в структуре зарплат врачей
Наталья Поклонская
Поклонская предложила создать сайт по развенчиванию фейков о войне
Голосование на выборах
ЦИК не выявил случаев двойного голосования на выборах в 2019 году
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
В Совфеде готовы обсудить идею о доступе силовиков к данным граждан
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания, посвященного реализации в регионе национальных проектов
Руденя: в области в 2020 году на нацпроекты выделены 11,8 млрд рублей
День траура по погибшим в авиакатастрофе, произошедшей в Египте
Конституционный суд постановил изменить нормы о пенсиях адвокатов
Врач в больнице
Челябинские медики поставят на контроль студентов и мигрантов из Китая
Хип-хоп-исполнитель Элджей
На Урале власти призвали соблюдать моральные нормы на концерте Элджея
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:28American Airlines отменяет рейсы в Китай из-за эпидемии коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
17:47ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ
Лента новостейМолния