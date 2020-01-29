На Урале власти опровергли данные о снижении зарплат работникам скорой

"Осмотрел условия труда: сотрудники осуществляют работу на хорошо оборудованных и укомплектованных местах, с комфортными комнатами отдыха, душевыми и кухнями. Далее пообщался с медработниками на общей встрече и лично. Разъяснения на все вопросы были даны, ни в одном случае снижения заработных плат не подтверждается. Для этого берется вся выкладка расчетных листов работника почти за два года", - сообщает минздрав.