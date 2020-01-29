На Урале власти опровергли данные о снижении зарплат работникам скорой

ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв – РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области опровергло данные о снижении заработной платы сотрудникам "скорой" в городе Сатка.
Ранее ряд СМИ сообщил, что сотрудникам скорой помощи в Сатке снизили зарплаты, что вызвало недовольство медиков.
По данным пресс-службы минздрава региона, комиссия от министерства неоднократно выезжала в Сатку, в том числе на станции скорой помощи во вторник побывал министр Юрий Семенов.
"Осмотрел условия труда: сотрудники осуществляют работу на хорошо оборудованных и укомплектованных местах, с комфортными комнатами отдыха, душевыми и кухнями. Далее пообщался с медработниками на общей встрече и лично. Разъяснения на все вопросы были даны, ни в одном случае снижения заработных плат не подтверждается. Для этого берется вся выкладка расчетных листов работника почти за два года", - сообщает минздрав.
Также пресс-служба уточняет, что все виды компенсационных и стимулирующих выплат работникам оплачиваются, а заработная плата каждого конкретного сотрудника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы, начисления осуществляются за фактически отработанное время.
В свою очередь прокуратура области заявила, что проверит информацию о низких зарплатах работников саткинской "скорой". "В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение работодателем государственных гарантий по оплате труда, режима труда и отдыха, исполнения законодательства о здравоохранении", - говорится в сообщении.