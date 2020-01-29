Главу саратовского минздрава потребовали отстранить от должности

САРАТОВ, 29 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие потребовало через суд отстранить от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину, которая стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 53 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волжского районного суда Саратова.
СК РФ 17 января сообщил, что в отношении Мазиной и других сотрудников областного минздрава возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при закупке в 2018 году аппаратов УЗИ ненадлежащего качества. Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов, в тот же день следователи провели обыски в кабинете министра, которая настаивает на том, что не причастна к каким-либо нарушениям при проведении закупок.
"По Мазиной сегодня поступил материал с ходатайством о временном отстранении от должности", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что рассмотрение ходатайства СК назначено на четверг на 16.00 (15.00 мск).
Ранее губернатор области Валерий Радаев, комментируя уголовное преследование Мазиной и ее подчиненных, заявил журналистам, что следствию нужно во всем объективно разобраться, но пока оснований для кадровых решений нет.
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