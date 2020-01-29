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Религия и мировоззрение
2020-01-29T16:40+0300
https://ria.ru/20200129/1564001069.html
Храм не смог вместить всех пришедших проститься с протоиереем Чаплиным
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564012703_0:1102:2048:2254_1036x0_80_0_0_74979691834636642d0eda308254a6da.jpg
РИА Новости

Храм не смог вместить всех пришедших проститься с протоиереем Чаплиным

11:01 29.01.2020 (обновлено: 16:40 29.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей СтефановОтпевание протоиерея Всеволода Чаплина в храме святого Феодора Студита у Никитских ворот
Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в храме святого Феодора Студита у Никитских ворот
© РИА Новости / Сергей Стефанов
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Московский храм Федора Студита у Никитских ворот, где в среду отпевают известного священнослужителя Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, не смог вместить всех желающих проститься с настоятелем, передает корреспондент РИА Новости.
Священнослужитель скоропостижно скончался в воскресенье у храма после службы на 52-м году жизни.
© РИА Новости / Ольга ЛипичОтпевание протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020
Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020
© РИА Новости / Ольга Липич
Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020
Небольшой старинный храм в самом центре Москвы в среду с утра переполнен прихожанами и людьми, которые знали отца Всеволода по его многолетней церковно-общественной деятельности. Десятки человек стоят на улице рядом с многочисленными траурными венками и цветами. Среди пришедших политики, общественные, церковные деятели, много журналистов, поскольку Чаплин долгое время отвечал в РПЦ за взаимодействие с обществом и был активным комментатором для сотрудников СМИ.
После отпевания в ритуальном зале Троекуровского кладбища пройдет гражданская панихида. Она начнется в 14.00. После прощания состоится чин погребения.
© РИА Новости / Сергей СтефановОтпевание протоиерея Всеволода Чаплина в храме святого Феодора Студита у Никитских ворот
Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в храме святого Феодора Студита у Никитских ворот
© РИА Новости / Сергей Стефанов
Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в храме святого Феодора Студита у Никитских ворот
Один из клириков церкви Феодора Студита протоиерей Алексей Фокин рассказал РИА Новости, что в воскресенье днем настоятель храма поднялся на колокольню, после чего ему стало плохо. Прихожане помогли ему спуститься и сесть на скамейку. Вскоре после этого Чаплин потерял сознание и скончался. Приехавшие медики не смогли помочь. Причина смерти пока не установлена. Близко знавшие Чаплина люди говорят, что он страдал бронхиальной астмой и сахарным диабетом.
© РИА Новости / Ольга ЛипичВо время отпевания протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020
Во время отпевания протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020
© РИА Новости / Ольга Липич
Во время отпевания протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВсеволод ЧаплинМоскваОбщество
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