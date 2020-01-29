Храм не смог вместить всех пришедших проститься с протоиереем Чаплиным

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Московский храм Федора Студита у Никитских ворот, где в среду отпевают известного священнослужителя Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, не смог вместить всех желающих проститься с настоятелем, передает корреспондент РИА Новости.
Священнослужитель скоропостижно скончался в воскресенье у храма после службы на 52-м году жизни.
© РИА Новости / Ольга ЛипичОтпевание протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020
Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020
Небольшой старинный храм в самом центре Москвы в среду с утра переполнен прихожанами и людьми, которые знали отца Всеволода по его многолетней церковно-общественной деятельности. Десятки человек стоят на улице рядом с многочисленными траурными венками и цветами. Среди пришедших политики, общественные, церковные деятели, много журналистов, поскольку Чаплин долгое время отвечал в РПЦ за взаимодействие с обществом и был активным комментатором для сотрудников СМИ.
После отпевания в ритуальном зале Троекуровского кладбища пройдет гражданская панихида. Она начнется в 14.00. После прощания состоится чин погребения.
© РИА Новости / Сергей СтефановОтпевание протоиерея Всеволода Чаплина в храме святого Феодора Студита у Никитских ворот
Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в храме святого Феодора Студита у Никитских ворот
Один из клириков церкви Феодора Студита протоиерей Алексей Фокин рассказал РИА Новости, что в воскресенье днем настоятель храма поднялся на колокольню, после чего ему стало плохо. Прихожане помогли ему спуститься и сесть на скамейку. Вскоре после этого Чаплин потерял сознание и скончался. Приехавшие медики не смогли помочь. Причина смерти пока не установлена. Близко знавшие Чаплина люди говорят, что он страдал бронхиальной астмой и сахарным диабетом.
© РИА Новости / Ольга ЛипичВо время отпевания протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020
Во время отпевания протоиерея Всеволода Чаплина, храм Федора Студита у Никитских ворот, Москва. 29 января 2020