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Культура
2020-01-29T11:56+0300
https://ria.ru/20200129/1564000800.html
В Сеть выложили первый тизер фильма "Форсаж 9"
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564001023_234:0:1715:833_1036x0_80_0_0_4abbcf6ab4d00b4248f8e8d7f1b0ad29.jpg
РИА Новости

В Сеть выложили первый тизер фильма "Форсаж 9"

11:56 29.01.2020
2839
https://www.youtube.com/watch?v=BHlAlN3z4ss
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В Сети появился первый официальный тизер боевика Джастина Лина "Форсаж 9".
В нем Доминик Торетто (Вин Дизель) возится с трактором на ферме вместе с сыном. Главный герой не может уделять гонкам столько времени, как раньше.
Затем Доминик и Летти Ортис (ее играет Мишель Родригес) укладывают мальчика спать. Летти дает мальчику цепочку с крестом и говорит: "Твой папа дал мне его, а я собираюсь передать его тебе. Для защиты от того, что случится". На этом ролик заканчивается.
Вин Дизель выложил в твиттере первый постер к фильму, на котором фигурирует тот же крест.
Полноценный трейлер ожидается 31 января, а премьера картины запланирована на 21 мая текущего года.
Американский киноактер, продюсер Майкл Рукер
20 августа 2019, 15:42Культура
Звезда "Стражей галактики" снимется в "Форсаже 9"
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КультураКино и сериалыНовости культурыВин Дизель (Марк Синклер Винсент)
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