КРАСНОДАР, 29 янв - РИА Новости. Медики в Новороссийске госпитализировали китайского моряка, позднее выяснилось, что тот прибыл в город в ноябре и потому опасаться коронавируса не стоит, ему поставлен диагноз "аппендицит", сообщает местная служба скорой помощи.
"В Новороссийске нет больных, инфицированных коронавирусом..., несмотря на слухи, которые ходят в соцсетях… Наша бригада выезжала по вызову на иностранное судно. Стало плохо китайскому моряку. По телефону в диспетчерскую сообщили, что у мужчины боли в животе. С учетом обстановки, медики оделись в одноразовые костюмы биологической защиты", - сообщается в аккаунте службы скорой помощи Новороссийска в Instagram.
Отмечается, что опытный фельдшер осмотрел больного и поставил ему предварительный диагноз "острый аппендицит".
"Выяснилось, что на судно моряк прибыл еще в ноябре, когда в Китае не было больных, инфицированных этим вирусом. Но для того, чтобы полностью исключить коронавирус, пациента вначале доставили в инфекционную больницу, в специальный изолированный бокс. Там коллеги подтвердили, что опасаться инфекции не стоит. После консультации с хирургом больного госпитализировали в 1-ю горбольницу", - говорится в сообщении.