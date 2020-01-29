Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T10:55+0300
https://ria.ru/20200129/1564000712.html
В Новороссийске госпитализировали китайского моряка
https://cdn23.img.ria.ru/images/153380/17/1533801774_0:282:3072:2009_1036x0_80_0_0_e7e4e13b292c98290f530ee0172e28ee.jpg
РИА Новости

В Новороссийске госпитализировали китайского моряка

10:55 29.01.2020
1249
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийск
Новороссийск
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Новороссийск. Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 янв - РИА Новости. Медики в Новороссийске госпитализировали китайского моряка, позднее выяснилось, что тот прибыл в город в ноябре и потому опасаться коронавируса не стоит, ему поставлен диагноз "аппендицит", сообщает местная служба скорой помощи.
"В Новороссийске нет больных, инфицированных коронавирусом..., несмотря на слухи, которые ходят в соцсетях… Наша бригада выезжала по вызову на иностранное судно. Стало плохо китайскому моряку. По телефону в диспетчерскую сообщили, что у мужчины боли в животе. С учетом обстановки, медики оделись в одноразовые костюмы биологической защиты", - сообщается в аккаунте службы скорой помощи Новороссийска в Instagram.
Сотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево (Новосибирск)
10:21
В России не выявили случаев заражения новым коронавирусом
Отмечается, что опытный фельдшер осмотрел больного и поставил ему предварительный диагноз "острый аппендицит".
"Выяснилось, что на судно моряк прибыл еще в ноябре, когда в Китае не было больных, инфицированных этим вирусом. Но для того, чтобы полностью исключить коронавирус, пациента вначале доставили в инфекционную больницу, в специальный изолированный бокс. Там коллеги подтвердили, что опасаться инфекции не стоит. После консультации с хирургом больного госпитализировали в 1-ю горбольницу", - говорится в сообщении.
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Вчера, 12:08
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
020201
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаНовороссийскКитайВ мире
Рекомендуем
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Фото подозреваемого в убийстве беременной женщины в Новосибирске из разыскной ориентировки
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Заправка автомобиля на АЗС
Эксперт рассказал, как распознать недолив бензина на АЗС
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Снегопад в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Врач
Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
Истребитель Т-50 (Су-57)
"Раптор" больше не ровня: каким будет новый российский истребитель
Врач скорой медицинской помощи
Прибывших в Кемерово из КНР заболевших пассажиров отправили в больницу
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
Люди в защитных медицинских масках
В Австралии возросло число случаев заражения новым коронавирусом
Андрей Алабушев
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
В Воронеже рассказали о ситуации с лечением вернувшихся из КНР больных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:28American Airlines отменяет рейсы в Китай из-за эпидемии коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
17:47ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ
Лента новостейМолния