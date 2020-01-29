В Новороссийске госпитализировали китайского моряка

"Выяснилось, что на судно моряк прибыл еще в ноябре, когда в Китае не было больных, инфицированных этим вирусом. Но для того, чтобы полностью исключить коронавирус, пациента вначале доставили в инфекционную больницу, в специальный изолированный бокс. Там коллеги подтвердили, что опасаться инфекции не стоит. После консультации с хирургом больного госпитализировали в 1-ю горбольницу", - говорится в сообщении.