Самолет эвакуировал 240 американских граждан из Уханя

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Самолет, эвакуировавший из китайского Самолет, эвакуировавший из китайского Уханя , где распространяется коронавирус, группу американских граждан, в том числе дипломатов, приземлился в аэропорту города Анкоридж на Аляске , сообщает местный телеканал KTUU

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что госдепартамент США организовал чартерный рейс для эвакуации около 200 американских граждан, дипломатов и членов их семей из китайского города Ухань из-за распространения нового типа коронавируса . Самолет должен доставить пассажиров в город Онтарио, штат Калифорния, сделав остановку для дозаправки на Аляске.

По данным телеканала KTUU, самолет, на борту которого находятся 240 американцев, приземлился в международном аэропорту Анкориджа во вторник в 21.30 по местному времени (09.30 среды мск). Во время дозаправки самолета все пассажиры пройдут проверку на наличие симптомов болезни. По словам представителей минздрава, если у человека будут обнаружены соответствующие симптомы, его не допустят на борт самолета.

Ранее телеканал CNN сообщил, что вывезенных из Уханя американцев по прибытии в Калифорнию могут изолировать на срок от трех дней до двух недель.