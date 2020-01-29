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Самолет эвакуировал 240 американских граждан из Уханя
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РИА Новости

Самолет эвакуировал 240 американских граждан из Уханя

10:53 29.01.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоМужчины в медицинских масках переходят улицу в Пекине
Мужчины в медицинских масках переходят улицу в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Мужчины в медицинских масках переходят улицу в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Самолет, эвакуировавший из китайского Уханя, где распространяется коронавирус, группу американских граждан, в том числе дипломатов, приземлился в аэропорту города Анкоридж на Аляске, сообщает местный телеканал KTUU.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что госдепартамент США организовал чартерный рейс для эвакуации около 200 американских граждан, дипломатов и членов их семей из китайского города Ухань из-за распространения нового типа коронавируса. Самолет должен доставить пассажиров в город Онтарио, штат Калифорния, сделав остановку для дозаправки на Аляске.
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По данным телеканала KTUU, самолет, на борту которого находятся 240 американцев, приземлился в международном аэропорту Анкориджа во вторник в 21.30 по местному времени (09.30 среды мск). Во время дозаправки самолета все пассажиры пройдут проверку на наличие симптомов болезни. По словам представителей минздрава, если у человека будут обнаружены соответствующие симптомы, его не допустят на борт самолета.
Ранее телеканал CNN сообщил, что вывезенных из Уханя американцев по прибытии в Калифорнию могут изолировать на срок от трех дней до двух недель.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались. Кроме того, зарегистрировано еще 9239 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще 59990 человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
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