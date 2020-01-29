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У двух человек, прибывших из Китая в Новосибирск, диагностировали ОРВИ
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РИА Новости

У двух человек, прибывших из Китая в Новосибирск, диагностировали ОРВИ

10:51 29.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница Роспотребназдора обследует пассажиров при помощи тепловизора
Сотрудница Роспотребназдора обследует пассажиров при помощи тепловизора
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудница Роспотребназдора обследует пассажиров при помощи тепловизора . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 29 янв – РИА Новости. Два пациента, прибывшие из Китая в Новосибирск, были протестированы на коронавирус, но у обоих диагностирована ОРВИ, сообщила журналистам в среду главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.
"Что касается коронавирусной инфекции, то у нас сегодня два пациента, которые прибыли из Китая, были протестированы на коронавирус. Мы получили отрицательные результаты. Это обыкновенные ОРВИ", - сказала она.
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По словам Поздняковой, первый пациент – житель Тюмени, временно проживающий в Новосибирске. Он прилетел из Гонконга и обратился к врачу с ярко выраженными признаками ОРВИ. После тестирования было установлено, что у мужчины лакунарная ангина.
Специалист также сообщила, что второй пациент – это девушка, которая отдыхала на Хайнане и уже семь дней находилась в Новосибирске. Опасаясь за свое здоровье с признаками ОРВИ, она обратилась к врачам. После необходимых анализов коронавирус был исключен.
Позднякова сообщила, что в случае выявления людей с подозрением на коронавирус отработан необходимый алгоритм действий и в настоящее время стационары не испытывают повышенные нагрузки в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Замруководителя Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова подтвердила, что случаев коронавируса в регионе не выявлено и специалисты ведомства готовы ему противостоять.
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