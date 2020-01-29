Активисты приняли извинения Урганта и требуют удалить выпуск программы

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости, Артем Буденный. Инициатор депутатского запроса о возбуждении уголовного дела против Ивана Урганта за оскорбление чувств верующих - православная организация "Сорок Сороков" - приняла извинения телеведущего, но потребовала удалить запись рождественского выпуска "Вечернего Урганта" с сайта "Первого канала" и связанных ресурсов, заявил РИА Новости в среду координатор движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин.

27 января Иван Ургант в эфире телепередачи "Вечерний Ургант" на "Первом канале", комментируя просьбу депутата Госдумы Земцова к Генпрокурору РФ завести на телеведущего уголовное дело за оскорбление чувств верующих (ранее об этом писали РИА Новости), принес извинения перед всеми, "кто считает себя оскорбленными". Он заверил, что в его программе "не хотели никого обидеть", а рождественский выпуск телепередачи "не был запланированной акцией по глумлению над христианскими ценностями", но "не самой удачной попыткой пошутить в самый неподходящий для этого день".

"Мы принимаем извинения Ивана, понимая, что он не знает многие вещи, и надеемся, что благодаря этой ситуации многие вещи он узнал или открыл для себя вновь", - сказал РИА Новости координатор движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин.

Вместе с тем, он подчеркнул, что конфликт будет полностью исчерпан, когда будут выполнены остальные требования "Сорока Сороков" и подписавших петицию людей. "В петиции мы требовали снять программу "Вечерний Ургант" с эфира, но после принесенных извинений готовы смягчить позицию: нужно удалить запись рождественского выпуска телепередачи с сайта "Первого канала" и других ресурсов, к которым имеет отношение телеканал и сам Иван Ургант как автор программы", - заявил Кормухин.

Он отметил, что нельзя "одной рукой приносить извинения", а другой – распространять контент, в котором "эти кощунства продолжают иметь место".

Собеседник агентства также обратил внимание на эпизод из телепередачи от 27 января, где Ургант принес извинения и в качестве примера привел фрагмент фильма "Бриллиантовая рука", где герой Миронова - мошенник - изображает крестный ход. "Великий режиссер Гайдай снимал кино в атеистическом государстве, которое боролось с религией и верой. Поэтому сравнивать тот период с сегодняшним некорректно и даже глупо", - считает Андрей Кормухин.

"Также Иван показал фотографию своего отца в православном храме. Этим он как бы сказал "мой папа православный, но я позволяю себе над ним смеяться". Но в его рождественской программе шутили не над родителями, а над Иисусом Христом, который за нас пошел на Голгофу", - подчеркнул Кормухин.

Он напомнил, что православные относятся к этой жертве Иисуса Христа, как, например, евреи к Холокосту. "Мне было бы интересно посмотреть, мог бы Иван Ургант смеяться над жертвами Холокоста, а потом говорить, что не думал, что это может оскорбить кого-то. Нужно быть аккуратным к ценностям и основополагающим вещам, живя в многонациональной и многоконфессиональной стране, нужно понимать, о чем можно, а о чем нельзя шутить", - подытожил координатор движения "Сорок Сороков".

В январе православное движение "Сорок Cороков" разместило на портале "citizengo" петицию о лишении телеведущего Ивана Урганта российского гражданства из-за глумления над христианскими традициями, которое, по мнению авторов, он допустил в рождественском выпуске программы "Вечерний Ургант" в эфире "Первого канала".

Координатор движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин, уточнил РИА Новости, что Ургант показал в эфире компиляцию на икону Рождества Христова, где вместо Иисуса изображен Николас Кейдж, гость передачи Жерар Депардье сравнил Христа с жареным поросенком, а другим гостем эфира стал исполнитель "Jesus", который, "выступает на фоне горящих крестов, романтизирует наркотики, использует в текстах мат и, тем самым, дискредитирует имя Иисуса".

Авторы петиции также попросили руководство телеканала принести извинения и снять с телепередачу с сетки вещания, а Роскомнадзор - заблокировать некоторые выпуски "Вечернего Урганта". Петиция собрала около 25 тысяч подписей.