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Россияне назвали зарплату, при которой будут усерднее работать
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РИА Новости

Россияне назвали зарплату, при которой будут усерднее работать

10:55 29.01.2020 (обновлено: 12:09 29.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Чуть меньше половины россиян (40 процентов) готовы повысить производительность на работе, если их зарплата вырастет в полтора-два раза. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра НАФИ, сообщает РБК.
При повышении на десять, 20, 30 или 40 процентов лучше работать готовы намного меньше — от пяти до 13 процентов. При этом 18 процентов респондентов заявили, что они и так работают на пределе возможностей, поэтому увеличение зарплаты уже никак не скажется на их производительности (в Москве и Петербурге так ответили 27 процентов).
Большинство работающих россиян — 54 процента — не ожидают роста зарплаты в этом году. Обратного мнения придерживаются 29 процентов опрошенных. Еще семь процентов респондентов опасаются сокращения.
Опрос прошел в декабре. В нем участвовали 1,6 тысячи человек старше 18 лет из 50 регионов.
Российские рубли
16 декабря 2019, 06:25
Эксперты рассказали, какие работники могут ожидать повышения зарплат
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Аналитический центр НАФИРоссияОбщество
Популярные комментарии
Реальный пример: в одной из стран наша бывшая соотечественница, имеющая среднее специальное медицинское образование, за 20 лет выплатила ипотеку на 4-х комнатрую квартиру, работая там по специальности (мед.сестрой), при этом подняла 3-х детей одна. А у нас так можно? Или обязательно "сгореть" на рабочем месте, чтобы позволить себе хорошую (не шикарную) современную жизнь?
29 января, 11:21
aark_t
3001008
Минимальная оплата труда в России , повсеместно должна начинаться от 60 тысяч в месяц . В крупных городах от 80 , в Москве и Ленинграде от 100.
29 января, 11:48
freizdorf
2120007
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