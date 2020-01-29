Россияне назвали зарплату, при которой будут усерднее работать

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Чуть меньше половины россиян (40 процентов) готовы повысить производительность на работе, если их зарплата вырастет в полтора-два раза. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра НАФИ, сообщает РБК.
При повышении на десять, 20, 30 или 40 процентов лучше работать готовы намного меньше — от пяти до 13 процентов. При этом 18 процентов респондентов заявили, что они и так работают на пределе возможностей, поэтому увеличение зарплаты уже никак не скажется на их производительности (в Москве и Петербурге так ответили 27 процентов).
Большинство работающих россиян — 54 процента — не ожидают роста зарплаты в этом году. Обратного мнения придерживаются 29 процентов опрошенных. Еще семь процентов респондентов опасаются сокращения.
Опрос прошел в декабре. В нем участвовали 1,6 тысячи человек старше 18 лет из 50 регионов.
16 декабря 2019, 06:25Эксперты рассказали, какие работники могут ожидать повышения зарплат