Россияне назвали зарплату, при которой будут усерднее работать

При повышении на десять, 20, 30 или 40 процентов лучше работать готовы намного меньше — от пяти до 13 процентов. При этом 18 процентов респондентов заявили, что они и так работают на пределе возможностей, поэтому увеличение зарплаты уже никак не скажется на их производительности (в Москве и Петербурге так ответили 27 процентов).