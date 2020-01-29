Грузия запретила рейсы из Китая из-за распространения коронавируса

ТБИЛИСИ, 29 янв – РИА Новости. Грузия приостановила прямое авиасообщение с Китаем из-за распространенного там коронавируса, сообщает Агентство гражданской авиации.
"В рамках мероприятий по предотвращению возможного распространения коронавируса в стране, временно приостановлено прямое авиасообщение с Китаем", - сказано в заявлении Агентства.
По данным ведомства, китайская сторона уже официально уведомлена об этом решении Грузии, ограничение будет действовать до конца зимнего навигационного периода, то есть до 29 марта. Решение может быть пересмотрено, исходя из развития событий.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались. Кроме того, зарегистрировано еще 9239 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще 59990 человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.