Грузия запретила рейсы из Китая из-за распространения коронавируса

"В рамках мероприятий по предотвращению возможного распространения коронавируса в стране, временно приостановлено прямое авиасообщение с Китаем", - сказано в заявлении Агентства.

По данным ведомства, китайская сторона уже официально уведомлена об этом решении Грузии, ограничение будет действовать до конца зимнего навигационного периода, то есть до 29 марта. Решение может быть пересмотрено, исходя из развития событий.