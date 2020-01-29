British Airways приостановила полеты на материковый Китай

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Британская авиакомпания Британская авиакомпания British Airways приостановила все полеты на материковую часть Китай и из нее из-за распространения в регионе нового типа коронавируса, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление перевозчика.

"Мы приносим извинения клиентам за неудобства, но у нас всегда в приоритете безопасность наших клиентов и членов экипажа", - сообщила авиакомпания.

Ранее МИД Великобритании в связи с коронавирусом рекомендовал британцам воздерживаться от всех поездок в Китай, кроме самых необходимых.

Пассажиры перевозчика, которые должны были направиться в Китай или вылететь из него в ближайшие дни, могут найти дополнительную информацию о приостановке рейсов на сайте.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.