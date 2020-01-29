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Кравчук рассказал о "встрече" Сталина и Гитлера перед войной
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РИА Новости

Кравчук рассказал о "встрече" Сталина и Гитлера перед войной

10:38 29.01.2020 (обновлено: 10:39 29.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
Кравчук попытался объяснить недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского, в котором он вслед за польскими политиками возложил ответственность за начало Второй мировой на Советский Союз и фашистскую Германию.
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По словам первого президента Украины, Зеленский имел в виду, что войну спровоцировал договор между Советским Союзом и Германией.
"Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться", — сказал Кравчук.
Это утверждение вызвало недоумение у ведущих программы. Евгений Попов переспросил у экс-президента Украины, что он имел в виду, но тот проигнорировал вопрос и заявил, что Гитлеру "развязали руки" вместо того, чтобы остановить его.
"А потом Гитлер обратил все против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны", — утверждает Кравчук. Он не уточнил, из каких архивов он почерпнул эту информацию.
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В частности, Путин зачитал выдержки из доклада посла Польши главе польского МИД: "Когда я это услышал,.. я ему ответил", – фюреру он ответил, Гитлеру – "если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
После этого посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Иосифа Сталина таким же виновником начала Второй мировой войны, как и Гитлер.
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Иосиф Сталин (Джугашвили)Адольф ГитлерРоссияУкраина
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