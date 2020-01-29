Кравчук рассказал о "встрече" Сталина и Гитлера перед войной

Кравчук попытался объяснить недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского, в котором он вслед за польскими политиками возложил ответственность за начало Второй мировой на Советский Союз и фашистскую Германию.

По словам первого президента Украины, Зеленский имел в виду, что войну спровоцировал договор между Советским Союзом и Германией.

"Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться", — сказал Кравчук.

Это утверждение вызвало недоумение у ведущих программы. Евгений Попов переспросил у экс-президента Украины, что он имел в виду, но тот проигнорировал вопрос и заявил, что Гитлеру "развязали руки" вместо того, чтобы остановить его.

"А потом Гитлер обратил все против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны", — утверждает Кравчук. Он не уточнил, из каких архивов он почерпнул эту информацию.

"Заткнем поганый рот"

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами и представителями патриотических организаций в Санкт-Петербурге пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне.

"Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией", – заявил глава государства.

Власти России неоднократно заявляли о желании некоторых стран Европы переписать историю, в частности, события Второй мировой войны. Выступая 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны, Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии в 1930-х годах Юзефа Липского, который поддержал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".

В частности, Путин зачитал выдержки из доклада посла Польши главе польского МИД: "Когда я это услышал,.. я ему ответил", – фюреру он ответил, Гитлеру – "если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".