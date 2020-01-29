В Воронеже рассказали о ситуации с лечением вернувшихся из КНР больных

"У одного из пациентов, 85 года рождения, сезонный риновирус... Мы сегодня можем говорить более точно, даже до подтверждения окончательного диагноза вирусологии, что это сезонный риновирус. Состояние удовлетворительное. Женщина, которая обратилась на четвертый день после начала заболевания, у которой высеян грипп А, но пока окончательный диагноз не подтвердили, - в состоянии средней тяжести... Состоянию ничего не угрожает, ситуацию контролируем стабильно", - сказал Щукин.