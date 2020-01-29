В Воронеже рассказали о ситуации с лечением вернувшихся из КНР больных

Накануне в Воронеже были госпитализированы два пациента с ОРВИ, недавно вернувшиеся из КНР - 55-летняя женщина и 35-летний мужчина. Как пояснил РИА Новости источник в экстренных службах региона, пациентов госпитализировали с подозрением на коронавирус.
"У одного из пациентов, 85 года рождения, сезонный риновирус... Мы сегодня можем говорить более точно, даже до подтверждения окончательного диагноза вирусологии, что это сезонный риновирус. Состояние удовлетворительное. Женщина, которая обратилась на четвертый день после начала заболевания, у которой высеян грипп А, но пока окончательный диагноз не подтвердили, - в состоянии средней тяжести... Состоянию ничего не угрожает, ситуацию контролируем стабильно", - сказал Щукин.
По данным областного правительства, при госпитализации были использованы специальные средства противоэпидемической защиты - специальный санитарный транспорт, изолирующий модуль, соответствующая экипировка медработников. Пациентов разместили в боксах инфекционного отделения Воронежской областной детской клинической больницы №2, поскольку там есть специальные боксы, которые полностью препятствуют распространению инфекции.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.