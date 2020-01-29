В РВИО слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера назвали бредом

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер встречались во Львове незадолго до начала Второй мировой войны.
По словам доктора наук, подобные "лживые и давно опровергнутые" историками утверждения появляются "на протяжении многих лет".
"Это абсолютный бред. Никакой встречи не было, и, естественно, нет никаких документов. <...> Такие заявления Кравчуку, видимо, позволяет делать недостаток его образования, помноженный на градус национализма и русофобии, культивируемых сейчас на Украине. <...> Если бы Кравчук изучал историю, он бы знал, что с Гитлером до войны как раз встречались лидеры Англии и Франции: Чемберлен и Даладье, в 1938 году, когда оформлялся Мюнхенский сговор", — сказал он РИА Новости.
Накануне в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Кравчук попытался объяснить заявление Владимира Зеленского во время его визита в Польшу о том, что в начале Второй мировой виновата как фашистская Германия, так и Советский Союз. По мнению бывшего президента Украины, Зеленский имел в виду, что войну спровоцировал договор между СССР и Германией, подписанию которого предшествовала встреча Сталина и Гитлера.
Это утверждение вызвало недоумение у ведущих программы. Евгений Попов переспросил у Кравчука, что он имел в виду, но тот проигнорировал вопрос и добавил, что Гитлеру "развязали руки" вместо того, чтобы остановить его.