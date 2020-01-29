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https://ria.ru/20200129/1563999787.html
В РВИО слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера назвали бредом
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РИА Новости

В РВИО слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера назвали бредом

10:32 29.01.2020 (обновлено: 14:21 29.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер встречались во Львове незадолго до начала Второй мировой войны.
По словам доктора наук, подобные "лживые и давно опровергнутые" историками утверждения появляются "на протяжении многих лет".

"Это абсолютный бред. Никакой встречи не было, и, естественно, нет никаких документов. <...> Такие заявления Кравчуку, видимо, позволяет делать недостаток его образования, помноженный на градус национализма и русофобии, культивируемых сейчас на Украине. <...> Если бы Кравчук изучал историю, он бы знал, что с Гитлером до войны как раз встречались лидеры Англии и Франции: Чемберлен и Даладье, в 1938 году, когда оформлялся Мюнхенский сговор", — сказал он РИА Новости.

Накануне в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Кравчук попытался объяснить заявление Владимира Зеленского во время его визита в Польшу о том, что в начале Второй мировой виновата как фашистская Германия, так и Советский Союз. По мнению бывшего президента Украины, Зеленский имел в виду, что войну спровоцировал договор между СССР и Германией, подписанию которого предшествовала встреча Сталина и Гитлера.
Это утверждение вызвало недоумение у ведущих программы. Евгений Попов переспросил у Кравчука, что он имел в виду, но тот проигнорировал вопрос и добавил, что Гитлеру "развязали руки" вместо того, чтобы остановить его.
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Российское военно-историческое общество (РВИО)Леонид КравчукВладимир ЗеленскийИосиф Сталин (Джугашвили)Адольф ГитлерУкраинаВ мире
Популярные комментарии
От Сталина всё можно ожидать, может и встречался. Зачем "лакировать" историю, она итак..
29 января, 13:58
Весёлый Роджер
62105154
Если это ложь, то на такие вещи должна быть отповедь из самых высокий кабинетов Кремля. А он молчит...,что ,значит -это правда? Постеснялись назвать громко и вслух лжецами всех тех, кто приписал освобождение Освенцима Американской армии - это что? Проявили уважение к "мировому общественному мнению"????
29 января, 10:39
Vladidmir Kanygin
121111128
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