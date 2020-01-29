В РВИО слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера назвали бредом

"Это абсолютный бред. Никакой встречи не было, и, естественно, нет никаких документов. <...> Такие заявления Кравчуку, видимо, позволяет делать недостаток его образования, помноженный на градус национализма и русофобии, культивируемых сейчас на Украине. <...> Если бы Кравчук изучал историю, он бы знал, что с Гитлером до войны как раз встречались лидеры Англии и Франции: Чемберлен и Даладье, в 1938 году, когда оформлялся Мюнхенский сговор", — сказал он РИА Новости.