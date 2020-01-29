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Новосибирские пограничники изъяли более 110 кг икры краснокнижных рыб
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РИА Новости

Новосибирские пограничники изъяли более 110 кг икры краснокнижных рыб

10:27 29.01.2020
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© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пограничники ФСБ РФ по Новосибирской области пресекли канал поставки в московский регион незаконно добытой на территории Хабаровского края икры рыб осетровых видов, внесенных в Красную книгу России, сообщает центр общественных связей ФСБ.
"Выявлено и изъято более 110 килограмм икры калуги и осетра амурского. По предварительной оценке, ущерб водным биологическим ресурсам РФ составил более 23 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Черная икра
25 декабря 2019, 10:07
В Москве у нелегальных торговцев изъяли почти полтонны черной икры
Отмечается, что возбуждено дело по части 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса РФ.
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ФСБ РФНовосибирская областьРоссияПроисшествия
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