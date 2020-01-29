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В Новой Зеландии число погибших при извержении вулкана выросло до 21
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РИА Новости

В Новой Зеландии число погибших при извержении вулкана выросло до 21

10:25 29.01.2020
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© Фото : New Zealand Defence ForceНовозеландские военные и спасатели на месте извержения вулкана на острове Уайт-Айленд
Новозеландские военные и спасатели на месте извержения вулкана на острове Уайт-Айленд
© Фото : New Zealand Defence Force
Новозеландские военные и спасатели на месте извержения вулкана на острове Уайт-Айленд
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии достигло 21, сообщается в релизе местной полиции.
Извержение вулкана произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд 9 декабря. Сообщалось, что у многих пострадавших очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Полиция предполагает, что выживших на острове не осталось. Ранее полиция сообщила о 20 погибших.
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"Полиция может подтвердить, что прошлой ночью в больнице Middlemore скончался еще один человек от ранений, полученных в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд", - говорится в заявлении полиции.
Также правоохранители указывают, что суммарное число погибших достигло 21: 19 человек погибли в Новой Зеландии и двое в Австралии.
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