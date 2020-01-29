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На Курилах завели дело после нападения собак на ребенка
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РИА Новости

На Курилах завели дело после нападения собак на ребенка

10:21 29.01.2020
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© Pixabay / Andr SommerhCобака
Cобака
© Pixabay / Andr Sommerh
Cобака. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту нападения бездомных собак на 5-летнего ребенка на Курилах, информирует в среду управление СК РФ по Сахалинской области.
Ранее сообщалось, что в поселке Горячие Ключи на курильском острове Итуруп во вторник 5-летний ребенок подвергся нападению бездомных собак. Санитарным рейсом мальчика транспортировали в областную детскую больницу в Южно-Сахалинск. Хирурги экстренно прооперировали маленького пациента, в настоящее время он находится в реанимации.
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"Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", - говорится в пресс-релизе регионального следственного управления Следственного комитета РФ.
По информации ведомства, обязанности по организации проведения на территории Курильского района мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных возложены на администрацию муниципалитета. Для проверки законности действий чиновников следственным отделом принято решение о возбуждении уголовного дела.
В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства происшествия.
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ИтурупСледственный комитет РФПроисшествия
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