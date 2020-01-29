На Курилах завели дело после нападения собак на ребенка

На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка

На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка

По информации ведомства, обязанности по организации проведения на территории Курильского района мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных возложены на администрацию муниципалитета. Для проверки законности действий чиновников следственным отделом принято решение о возбуждении уголовного дела.