В России не выявили случаев заражения новым коронавирусом

Сотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево (Новосибирск)

Сотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево (Новосибирск)

"Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Всего за период мониторинга выявлено 139 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций, уточнили в пресс-службе.

Со вторника Роспотребнадзор начал обследование в аэропортах прибытия всех российских туристов, возвращающихся из Китая, на коронавирусную инфекцию, отметили в пресс-службе. Со стороны россиян данная мера встретила понимание и содействие, подчеркнули в ведомстве.