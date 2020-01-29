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В России не выявили случаев заражения новым коронавирусом
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РИА Новости

В России не выявили случаев заражения новым коронавирусом

10:21 29.01.2020 (обновлено: 10:23 29.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево (Новосибирск)
Сотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево (Новосибирск)
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево (Новосибирск)
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Случаев заражения коронавирусной инфекцией, по последним данным, в России не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
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В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Всего за период мониторинга выявлено 139 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций, уточнили в пресс-службе.
Со вторника Роспотребнадзор начал обследование в аэропортах прибытия всех российских туристов, возвращающихся из Китая, на коронавирусную инфекцию, отметили в пресс-службе. Со стороны россиян данная мера встретила понимание и содействие, подчеркнули в ведомстве.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорКитайРоссия
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