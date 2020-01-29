В России не выявили случаев заражения новым коронавирусом

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Случаев заражения коронавирусной инфекцией, по последним данным, в России не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Всего за период мониторинга выявлено 139 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций, уточнили в пресс-службе.
Со вторника Роспотребнадзор начал обследование в аэропортах прибытия всех российских туристов, возвращающихся из Китая, на коронавирусную инфекцию, отметили в пресс-службе. Со стороны россиян данная мера встретила понимание и содействие, подчеркнули в ведомстве.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.