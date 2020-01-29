Пятерых бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного управления МВД по Западному административному округу задержаны по Пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного управления МВД по Западному административному округу задержаны по делу журналиста Ивана Голунова , их допрашивают следователи, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, в ближайшее время следствие предъявит задержанным обвинение.

"По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище. Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств", — сказала Петренко.

Она добавила, что подброшенные наркотики незаконно приобрели сами полицейские. Они также незаконно хранили их и перевозили.

Сейчас следствие решает вопрос о мере пресечения. Будет ли СК требовать заключения под стражу бывших полицейских, пока неясно.

Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у журналиста обнаружили наркотик мефедрон. Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия Голунова в преступлении.

Сам журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании.

Позже со специальным заявлением выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он объявил, что ряд офицеров МВД, в том числе двух генералов, уволили из органов.

Владимир Путин 19 декабря сообщил, что в отношении всех уволенных открыты уголовные дела. Как подчеркнул президент, необходимо провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу.