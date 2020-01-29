У двух жителей Воронежа, вернувшихся из Китая, нашли грипп и риновирус

Ранее сообщалось, что 28 января в Воронеже были госпитализированы два пациента с ОРВИ, недавно вернувшиеся из КНР - 55-летняя женщина и 35-летний мужчина. Как пояснил РИА Новости источник в экстренных службах региона, пациентов госпитализировали с подозрением на коронавирус.
По данным областного правительства, при госпитализации были использованы спецсредства противоэпидемической защиты - специальный санитарный транспорт, изолирующий модуль, соответствующая экипировка медработников. Глава департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин сообщил, что у мужчины состояние ближе к удовлетворительному, у женщины - средней тяжести. По его словам, медики взяли у заболевших четыре анализа, в том числе "для исключения коронавируса", направив их также в Москву и Новосибирск.
"У заболевшей женщины 55 лет выделен вирус гриппа, у мужчины выделен риновирус. Окончательное решение будет принято после получения результатов (исследования) и соответствующих центров на коронавирус", - сказал Механтьев.
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Пациентов разместили в боксах инфекционного отделения Воронежской областной детской клинической больницы №2, поскольку там есть специальные боксы, которые полностью препятствуют распространению инфекции.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку. Вирус распространился за пределы КНР. По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.