Находящихся в Китае 700 туристов из Башкирии вывезут до 3 февраля

УФА, 29 янв – РИА Новости. В Китае , где распространяется коронавирус, остаются менее 700 туристов из Башкирии , их вывезут на родину двумя рейсами до 3 февраля, сообщил журналистам начальник отдела надзора на транспорте Роспотребнадзора Башкирии Олег Мавлютов.

Ранее авиакомпания IFly, которая перевозила туристов из Уфы в китайский город Санья, приостановила рейсы в КНР до 26 марта, рейсы на прилёт остались для того, чтобы вывезти из-за рубежа отдыхающих.

"В данный момент в Китае остаются менее 700 туристов, их вывезут двумя рейсами 30 января и 3 февраля", - сказал журналистам Мавлютов.