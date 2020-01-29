Находящихся в Китае 700 туристов из Башкирии вывезут до 3 февраля

Ранее авиакомпания IFly, которая перевозила туристов из Уфы в китайский город Санья, приостановила рейсы в КНР до 26 марта, рейсы на прилёт остались для того, чтобы вывезти из-за рубежа отдыхающих.
"В данный момент в Китае остаются менее 700 туристов, их вывезут двумя рейсами 30 января и 3 февраля", - сказал журналистам Мавлютов.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заболевания зарегистрированы уже во многих других странах.