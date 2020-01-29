В Москве не выявили подтвержденных случаев заболевания коронавирусом

"28 января в инфекционную больницу департамента здравоохранения Москвы были доставлены два человека с проявлением ОРВИ, которые в течение последних 14 дней находились на территории Китайской Народной Республики. Этот срок является инкубационным периодом для нового коронавируса, поэтому пациентам с проявлением острой вирусной инфекции уделяется повышенное внимание и проводится лабораторная диагностика на выявление этого вируса", - сообщили в пресс-службе.