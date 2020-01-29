В Белоруссии не подтвердили подозрения на коронавирус у дальнобойщика

МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Подозрения на новый коронавирус у госпитализированного под Минском дальнобойщика не подтвердились, сообщила в среду пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Юлия Бородун.
Во вторник вечером на белорусских интернет-ресурсах появилась информация о госпитализации дальнобойщика одной из крупных логистических компаний, который вернулся из поездки в Китай, с подозрением на коронавирус.
"Он был в Маньчжурии, еще 11 января уехал оттуда. Ехал только по России. Там ему померили температуру, она была 37,1", - говорится в поступившем в РИА Новости комментарии Бородун.
Пресс-секретарь отметила, что температура тела у водителя нормализовалась, он находится в больнице в специализированном боксе. Она подчеркнула, что наличие у него нового коронавируса не подтвердилось.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заболевания зарегистрированы уже во многих других странах.