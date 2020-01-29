Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T10:09+0300
https://ria.ru/20200129/1563998955.html
В Белоруссии не подтвердили подозрения на коронавирус у дальнобойщика
https://cdn24.img.ria.ru/images/148641/75/1486417561_0:300:5760:3540_1036x0_80_0_0_8b98ba204d5efada5984ff5d0d1292aa.jpg
РИА Новости

В Белоруссии не подтвердили подозрения на коронавирус у дальнобойщика

10:08 29.01.2020 (обновлено: 10:09 29.01.2020)
374
© Fotolia / capifruttaМедработник работает с микроскопом
Медработник работает с микроскопом
© Fotolia / capifrutta
Медработник работает с микроскопом. Архивное фото
МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Подозрения на новый коронавирус у госпитализированного под Минском дальнобойщика не подтвердились, сообщила в среду пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Юлия Бородун.
Во вторник вечером на белорусских интернет-ресурсах появилась информация о госпитализации дальнобойщика одной из крупных логистических компаний, который вернулся из поездки в Китай, с подозрением на коронавирус.
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Вчера, 12:08
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
"Он был в Маньчжурии, еще 11 января уехал оттуда. Ехал только по России. Там ему померили температуру, она была 37,1", - говорится в поступившем в РИА Новости комментарии Бородун.
Пресс-секретарь отметила, что температура тела у водителя нормализовалась, он находится в больнице в специализированном боксе. Она подчеркнула, что наличие у него нового коронавируса не подтвердилось.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заболевания зарегистрированы уже во многих других странах.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
Вчера, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
010020
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКитайБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Экипаж международного авиарейса из Китая
В США исчезли из продажи защитные маски
Москва
В Москве не выявили подтвержденных случаев заболевания коронавирусом
Сотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса
Находящихся в Китае 700 туристов из Башкирии вывезут до 3 февраля
Новороссийск
В Новороссийске госпитализировали китайского моряка
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год
Президент Германии предостерег от переписывания истории
Ученые в лаборатории
Вернувшихся с Хайнаня в Хабаровск туристов проверили на коронавирус
Премьер-министр Китая Ли Кэцян разговаривает с медицинскими работниками в больнице города Ухань
Китай поможет странам, настаивающим на эвакуации граждан из Уханя
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
В Воронеже рассказали о ситуации с лечением вернувшихся из КНР больных
Флаг Германии
Глава союза немецкого бизнеса считает необходимым сближение с Россией
Сотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево (Новосибирск)
В России не выявили случаев заражения новым коронавирусом
Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
На юге Китая выявили три случая заражения коронавирусом
Судан
В Судане двух прибывших из Китая проверят на наличие коронавируса
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
Власти Парагвая заподозрили коронавирус у иностранца, сообщили СМИ
Мужчины в медицинских масках переходят улицу в Пекине
Самолет эвакуировал 240 американских граждан из Уханя
Лаборант химлаборатории
Китай своевременно передал России геном нового коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
17:47ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ
17:47Грызлов сообщил об обсуждении возможных участков отвода сил в Донбассе
17:43В Новокузнецке врачи рассказали о состоянии избитого в суде конвоира
Лента новостейМолния