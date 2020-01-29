В Белоруссии не подтвердили подозрения на коронавирус у дальнобойщика

"Он был в Маньчжурии, еще 11 января уехал оттуда. Ехал только по России. Там ему померили температуру, она была 37,1", - говорится в поступившем в РИА Новости комментарии Бородун.

Пресс-секретарь отметила, что температура тела у водителя нормализовалась, он находится в больнице в специализированном боксе. Она подчеркнула, что наличие у него нового коронавируса не подтвердилось.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заболевания зарегистрированы уже во многих других странах.