Вернувшихся с Хайнаня в Хабаровск туристов проверили на коронавирус

По рекомендации Ростуризма с 25 января приостановлена продажа туров в Китай. Компания "Русь-тур", отправившая группы на Хайнань, решила срочно эвакуировать всех туристов обратно в Хабаровск.

"Сегодня прибыло (с Хайнаня) 186 человек, там есть в том числе дети, всех протестировали (на короанвирус), людей пока отпустили домой, анализы готовятся, у них взяли контактные данные",- рассказала Кузнецова.

Она уточнила, что в целях профилактики в регионе госпитализируют людей, если у них есть признаки ОРВИ и за последние две недели они были в Китае.