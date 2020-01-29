В Amnesty International прокомментировали "сделку века" по Палестине

"Несмотря на то, что администрация Трампа в своей сделке подчеркнула принцип обмена земель, нет сомнений в том, что она предлагает дальнейшую аннексию палестинских территорий, что стало бы грубейшим нарушением международного гуманитарного права. Во время полувековой оккупации Израиль под своим контролем ввел систему узаконенной дискриминации палестинцев, отказывая им в соблюдении основных прав и доступе к эффективным средствам правовой защиты за их нарушения. Сделка будет практически означать подтверждение этой грубой, незаконной политики ", - заявил руководитель программ Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Филип Лютер.