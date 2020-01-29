В Amnesty International прокомментировали "сделку века" по Палестине

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пакет предложений американского президента Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта, известный как "сделка века", идет вразрез с международным правом и закрепляет ситуацию, при которой палестинцы лишены основных прав, сообщила правозащитная организация Amnesty International.
"Несмотря на то, что администрация Трампа в своей сделке подчеркнула принцип обмена земель, нет сомнений в том, что она предлагает дальнейшую аннексию палестинских территорий, что стало бы грубейшим нарушением международного гуманитарного права. Во время полувековой оккупации Израиль под своим контролем ввел систему узаконенной дискриминации палестинцев, отказывая им в соблюдении основных прав и доступе к эффективным средствам правовой защиты за их нарушения. Сделка будет практически означать подтверждение этой грубой, незаконной политики ", - заявил руководитель программ Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Филип Лютер.
Организация призвала международное сообщество отвергнуть "противоречащие международному праву меры, которые изложены в так называемой "сделке века" Дональда Трампа".
США опубликовали во вторник свой план палестино-израильского урегулирования - "сделку века". Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет. Израиль поддержал план, Палестина выступила против, позиции региональных стран разделились.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года.