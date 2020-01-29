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Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"
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РИА Новости

Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

09:55 29.01.2020 (обновлено: 15:58 29.01.2020)
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30 января в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Белоруссия на развилке: как Лукашенко решит пресловутую дилемму Януковича". Мероприятие пройдет в рамках проекта "Украинское досье".
Участники:
- политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;
- член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий БОЛКУНЕЦ;
- политический аналитик Кирилл АВЕРЬЯНОВ-МИНСКИЙ;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИЩЕНКО.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Сегодня белорусский президент пытается решить ту же задачу, которая стояла перед Виктором Януковичем в первой половине десятых годов – как извлечь максимальную выгоду из геополитического интереса, который проявляют к его стране Россия и Запад. Украинская власть прибегала к откровенному шантажу обеих сторон в поисках наивысших бонусов, и это привело ее к катастрофе.
Однако ситуация в Белоруссии имеет существенные отличия. Во-первых, печальный украинский опыт учтен и в Москве, и в Брюсселе. А главное, на Украине идеи евразийской и европейской интеграции поддерживало почти равное количество населения. В Белоруссии если раскол и есть, то касается он лишь условий и глубины интеграции с Россией. Президент Лукашенко рискует утратить поддержку белорусского общества.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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