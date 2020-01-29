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ЦБ принял решение о санации "Севастопольского морского банка"
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РИА Новости

ЦБ принял решение о санации "Севастопольского морского банка"

10:13 29.01.2020 (обновлено: 11:25 29.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Банк России принял решение о санации "Севастопольского морского банка", инвестором выступит РНКБ, следует из сообщения регулятора.
"Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО "Севастопольский морской банк" (г. Севастополь). ... Для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости Банком России... в качестве инвестора будет привлечен РНКБ Банк (ПАО)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка не вводится, он продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.
В финансовом оздоровлении кредитной организации принимает участие госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ), на которую с 29 января возложены функции временной администрации по управлению банком.
Согласно данным РИА Рейтинг на 1 декабря 2019 года, "Севастопольский морской банк" с активами в 4,77 миллиарда рублей занимал 247-е место среди российскх банков.
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6 марта 2017, 14:22
Отзывы лицензий у банков РоссииБанк России активно осуществляет программу "чистки" в банковском секторе. С 2013 года ЦБ отозвал более 400 лицензий у недобросовестных и проблемных банковских учреждений. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Севастопольский морской банкРоссийский национальный коммерческий банкЦентральный Банк РФСевастопольЭкономика
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