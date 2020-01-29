ЦБ принял решение о санации "Севастопольского морского банка"

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Банк России принял решение о санации "Севастопольского морского банка", инвестором выступит РНКБ, следует из сообщения регулятора.
"Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО "Севастопольский морской банк" (г. Севастополь). ... Для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости Банком России... в качестве инвестора будет привлечен РНКБ Банк (ПАО)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка не вводится, он продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.
В финансовом оздоровлении кредитной организации принимает участие госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ), на которую с 29 января возложены функции временной администрации по управлению банком.
Согласно данным РИА Рейтинг на 1 декабря 2019 года, "Севастопольский морской банк" с активами в 4,77 миллиарда рублей занимал 247-е место среди российскх банков.