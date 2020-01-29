Во Франции приветствуют усилия Трампа по Ближнему Востоку

ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости. Франция приветствует усилия президента США Дональда Трампа по "сделке века" и внимательно изучит план палестино-израильского урегулирования, говорится в заявлении французского МИД.

"Франция приветствует усилия президента Трампа и тщательно изучит представленный им мирный план. Она убеждена в том, что решение о создании двух государств в соответствии с международным правом и согласованными на международном уровне параметрами необходимо для установления справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке", - говорится в коммюнике представителя МИД Франции.

Париж будет продолжать действовать в этом направлении, поддерживая связь с США, европейскими партнерами и всеми, кто может внести вклад в достижение этой цели, отметил представитель французского ведомства.

"Франция будет по-прежнему уважать и учитывать законные стремления как израильтян, так и палестинцев", - отмечается в коммюнике.

Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.