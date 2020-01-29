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Во Франции приветствуют усилия Трампа по Ближнему Востоку
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РИА Новости

Во Франции приветствуют усилия Трампа по Ближнему Востоку

09:48 29.01.2020 (обновлено: 10:24 29.01.2020)
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© РИА Новости / Кристина АфанасьеваПариж
Париж
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости. Франция приветствует усилия президента США Дональда Трампа по "сделке века" и внимательно изучит план палестино-израильского урегулирования, говорится в заявлении французского МИД.
"Франция приветствует усилия президента Трампа и тщательно изучит представленный им мирный план. Она убеждена в том, что решение о создании двух государств в соответствии с международным правом и согласованными на международном уровне параметрами необходимо для установления справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке", - говорится в коммюнике представителя МИД Франции.
Париж будет продолжать действовать в этом направлении, поддерживая связь с США, европейскими партнерами и всеми, кто может внести вклад в достижение этой цели, отметил представитель французского ведомства.
"Франция будет по-прежнему уважать и учитывать законные стремления как израильтян, так и палестинцев", - отмечается в коммюнике.
Президент США Дональд Трамп
08:41Сказано в эфире
"Сделка века" не удалась. Что не так в предложении Трампа?Президент США предложил свой вариант решения палестино-израильского конфликта, сразу отвергнутый Палестиной. О том, почему этот шаг США может создать дополнительную напряженность на Ближнем Востоке, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт РИСИ Владимир Фитин.
Трамп во вторник представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. В соответствии с этим планом, сообщил Трамп, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут палестинскому лидеру Махмуду Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
Президент Палестины Махмуд Аббас во вторник заявил, комментируя предложенную США "сделку века", что Иерусалим не продается, а сделка не получит движения вперед, палестинский народ выкинет ее в "мусорную корзину истории".
Палестина
10:02
В Amnesty International прокомментировали "сделку века" по Палестине
100018
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеФранцияВ мире
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