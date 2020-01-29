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Вторую строящуюся в Ухане больницу расширят до 1,6 тысячи мест
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РИА Новости

Вторую строящуюся в Ухане больницу расширят до 1,6 тысячи мест

09:47 29.01.2020
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© REUTERS / The Central Hospital of WuhanЛечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
© REUTERS / The Central Hospital of Wuhan
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Вторую специализированную больницу, строящуюся в охваченном вспышкой пневмонии городе Ухань, решено расширить до 1600 койко-мест, чтобы справиться с большим числом пациентов, сообщает Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось, что больница будет рассчитана максимум на 1,3 тысячи койко-мест. Площадь больницы также будет увеличена в сравнении с первоначальным планом и составит 60 тысяч квадратных метров, из них 51 тысяча квадратных метров будет выделена для размещения пациентов в необходимых карантинных условиях, а 9 тысяч квадратных метров – для круглосуточного размещения медперсонала. Строительство планируется завершить в течение полумесяца.
В Ухане в ближайшие недели намерены построить два специализированных госпиталя для лечения зараженных новым типом коронавируса. В прошлую пятницу началось строительство первой больницы "Хошэньшань" площадью 25 тысяч квадратных метров, ее планируют завершить 2 февраля. Там смогут одновременно разместить от 700 до 1 тысячи пациентов. Вслед за ней приступили и к возведению больницы "Лэйшэньшань".
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Обе больницы строят по модели больницы "Сяотаншань" в Пекине, которую возвели за семь дней во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в апреле 2003 года, чтобы справиться с большим числом пациентов.
По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались. Кроме того, зарегистрировано еще 9239 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще 59990 человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
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