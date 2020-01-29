Маршрут "По чеховским местам" появился в Москве к 160-летию писателя

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Маршрут Маршрут "По чеховским местам" появился на портале "Узнай Москву" в честь 160-летия со дня рождения писателя Антона Чехова, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

29 января исполняется 160 лет со дня рождения классика мировой литературы.

"Гуляя по чеховским местам, пользователи портала смогут узнать интересные факты из биографии Антона Павловича. Они пройдут по Трубной улице, где будущий писатель вместе с семьей жил первые годы после приезда в Москву из Таганрога", — приводятся на сайте слова руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

По словам Лысенко, маршрут также ведет в Петровский переулок к Театру наций, где раньше был театр Ф.А. Корша, в котором впервые была поставлена пьеса Чехова "Иванов". Кроме этого, пользователи портала "Узнай Москву" смогут посмотреть и другие места, сохранившие память о писателе.

Добавляется, что протяженность маршрута "По чеховским местам" составляет 6,7 километра. Всего в него входит 15 мест и домов, связанных с творчеством писателя. Прогулка займет около двух с половиной часов.