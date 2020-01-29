Маршрут "По чеховским местам" появился в Москве к 160-летию писателя

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Маршрут "По чеховским местам" появился на портале "Узнай Москву" в честь 160-летия со дня рождения писателя Антона Чехова, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
29 января исполняется 160 лет со дня рождения классика мировой литературы.
"Гуляя по чеховским местам, пользователи портала смогут узнать интересные факты из биографии Антона Павловича. Они пройдут по Трубной улице, где будущий писатель вместе с семьей жил первые годы после приезда в Москву из Таганрога", — приводятся на сайте слова руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.
По словам Лысенко, маршрут также ведет в Петровский переулок к Театру наций, где раньше был театр Ф.А. Корша, в котором впервые была поставлена пьеса Чехова "Иванов". Кроме этого, пользователи портала "Узнай Москву" смогут посмотреть и другие места, сохранившие память о писателе.
Добавляется, что протяженность маршрута "По чеховским местам" составляет 6,7 километра. Всего в него входит 15 мест и домов, связанных с творчеством писателя. Прогулка займет около двух с половиной часов.
"Узнай Москву" — совместный проект департаментов образования и науки, культурного наследия, культуры и информационных технологий города. Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы содержат описания 1,9 тысячи зданий и сооружений, 6345 памятников, 322 музеев, 195 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 104 тематических прогулочных маршрута. Доступно также одноименное приложение для смартфонов, где есть карта с историческими зданиями и сооружениями Москвы.
5 октября 2019, 08:00КультураБыло — стало: как изменился центр Москвы за 200 лет