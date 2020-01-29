ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в ДНР сообщили о 13 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. "Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 17 единиц", - добавил представитель ведомства.