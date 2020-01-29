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Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.
2020-01-29T12:00+0300
https://ria.ru/20200129/1563997907.html
"Как вы это делаете?!" Парфюмер о магии ароматов, феромонах и зарплате
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563998175_4:0:639:357_1036x0_80_0_0_5dd361078146065fc23d87b52b5d2773.png
РИА Новости

"Как вы это делаете?!" Парфюмер о магии ароматов, феромонах и зарплате

12:00 29.01.2020
416
Как вы это делаете?!
"Как вы это делаете?!" Парфюмер о магии ароматов, феромонах и зарплате
12:00
Как пахнет старая фляжка из-под виски? А сырое, горькое, лиственное, печальное или зелёное? Из чего состоит запах путешествий? На что похож запах старости? И чем на самом деле пахнет в метро? Как создаются культовые ароматы, почему они не нравятся с первого раза и какие духи модно носить в 2020 году, рассказывает парфюмер Анна Агурина.
Почему парфюмер — скорее биолог, чем химик? Как духи связаны с культурным кодом? Встретить женщину с таким же парфюмом так же неловко, как женщину в таком же платье? Существуют ли на самом деле духи с феромонами? Лаванда из Крыма и лаванда из Прованса пахнут по-разному? И как всё-таки правильно: понюхать, почувствовать или послушать?
Отвечает основатель собственного парфюмерного бренда и обладательница карты талантов Франции Анна Агурина:
00:45 Зюскинд, "Нюхач", и фабрики Граса. Кто такие парфюмеры
01:40 Талант и/или вдохновение. Как становятся парфюмерами?
03:20 Числа Фибаначчи и обонятельный тест. Экзамен при поступлении на парфюмера
07:10 Ступки и пестики? Как выглядит современная парфюмерная лаборатория
08:20 Аромат, флакон и презентация. Дипломная работа парфюмера
09:45 Как появляются культовые ароматы, и почему не стоит прислушиваться к мнению фокус-групп
12:10 "Магия взаимодействия". Почему одни и те же духи по-разному звучат на людях
15:20 Феромоны и афродизиаки. Можно ли манипулировать с помощью запахов?
19:30 Существует ли универсально привлекательный аромат
21:55 Почему мы выбираем те или иные ароматы и могут ли они менять нас
23:15 Нельзя плавать в бассейне и есть перец. Мифы про парфюмеров
24:20 "Старая фляжка из-под виски". Как придумывают ароматы
27:30 Мятная жвачка и еда с ароматизаторами. Чего на самом деле не стоит делать парфюмеру и как быть, если случился насморк
29:40 "Духи не свойственны советскому рабочему". Почему российская парфюмерия далека от французской
34:30 Сколько может зарабатывать парфюмер и почему их так мало в России
36:15 "Хочу духи под это платье". Сколько стоит индивидуальный аромат
40:20 Можно ли защитить авторские право в парфюмерии
41:40 Роботы собирают десятки тысяч комбинаций: как технологии изменили подход к парфюмерии
45:00 Наркотики, алкогольные напитки, тубероза. Модные ароматы в 2020 году
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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