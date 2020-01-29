Элистинский суд подтвердил отмену решения о розыске Батуриной

В конце декабря мировой суд Элисты вынес постановление об объявлении Батуриной в розыск и обязательстве о явке в рамках дела о клевете. Как сообщал агентству адвокат Дмитрий Савочкин, человека объявляют в розыск, когда он знает о возбужденном против него уголовном деле, но не является в суд. Решение было обжаловано. Во вторник инициатор уголовного дела Эренцен Манжеев заявил, что суд отменил постановление о розыске Батуриной.