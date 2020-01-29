Элистинский суд подтвердил отмену решения о розыске Батуриной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Элистинский городской суд отменил решение мирового суда об объявлении в розыск вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова предпринимательницы Елены Батуриной, сообщил РИА Новости представитель суда.
В конце декабря мировой суд Элисты вынес постановление об объявлении Батуриной в розыск и обязательстве о явке в рамках дела о клевете. Как сообщал агентству адвокат Дмитрий Савочкин, человека объявляют в розыск, когда он знает о возбужденном против него уголовном деле, но не является в суд. Решение было обжаловано. Во вторник инициатор уголовного дела Эренцен Манжеев заявил, что суд отменил постановление о розыске Батуриной.
"Элистинский городской суд жалобу удовлетворил – отменил решение о розыске", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что материалы направлены в мировой суд, который должен будет возобновить производство по делу.
Подробности дела о клевете в суде не уточнили. Производство по нему было приостановлено до розыска обвиняемой.
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