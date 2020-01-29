Китай поможет странам, настаивающим на эвакуации граждан из Уханя

ПЕКИН, 29 янв - РИА Новости. Китай окажет все необходимое содействие и помощь странам, которые будут особо настаивать на эвакуации своих граждан из Уханя, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, завила РИА Новости официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Если есть страны, которые особо настаивают на эвакуации находящихся в Ухане своих граждан, китайская сторона в соответствии с международной практикой, антиэпидемиологическими правилами китайской стороны, сделает соответствующие приготовления и предоставит необходимое содействие и удобства", - говорится в письменном заявлении Хуа Чуньин на запрос агентства подтвердить, действительно ли Китай пока не разрешает другим странам эвакуировать своих граждан.
Она подчеркнула, что китайская сторона придает крайне важное значение защите безопасности и здоровья иностранных граждан на территории провинции Хубэй, будет и дальше принимать эффективные меры и своевременно решать их обоснованные обеспокоенности и требования.
"Эпидемию в целом можно взять под контроль, можно не допустить распространения, можно лечить болезнь. Именно поэтому Китай принимает целую серию решительных мер, чтобы не допустить дальнейшего распространения эпидемии", - отметила Хуа Чуньин.
21 января, 13:27Коронавирус человека: история открытия, виды, эпидемиология
Она напомнила, что прибывший 28 января в Китай глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус дал высокую оценку политической решимости и эффективным мерам, предпринимаемым китайской стороной для борьбы с эпидемией. "Он не поддержал необоснованные обвинения и чрезмерно бурную реакцию, подчеркнул, что ВОЗ полностью уверена в способности Китая противостоять эпидемии", - добавила представитель внешнеполитического ведомства Китая.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заболевания зарегистрированы уже во многих других странах.