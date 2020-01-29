Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T11:47+0300
https://ria.ru/20200129/1563997731.html
Китай поможет странам, настаивающим на эвакуации граждан из Уханя
https://cdn24.img.ria.ru/images/156395/79/1563957934_0:193:2879:1812_1036x0_80_0_0_b28bc21afff41804b58511bbb77163e4.jpg
РИА Новости

Китай поможет странам, настаивающим на эвакуации граждан из Уханя

09:36 29.01.2020 (обновлено: 11:47 29.01.2020)
530
© REUTERS / Stringer Премьер-министр Китая Ли Кэцян разговаривает с медицинскими работниками в больнице города Ухань
Премьер-министр Китая Ли Кэцян разговаривает с медицинскими работниками в больнице города Ухань
© REUTERS / Stringer
Премьер-министр Китая Ли Кэцян разговаривает с медицинскими работниками в больнице города Ухань
ПЕКИН, 29 янв - РИА Новости. Китай окажет все необходимое содействие и помощь странам, которые будут особо настаивать на эвакуации своих граждан из Уханя, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, завила РИА Новости официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Если есть страны, которые особо настаивают на эвакуации находящихся в Ухане своих граждан, китайская сторона в соответствии с международной практикой, антиэпидемиологическими правилами китайской стороны, сделает соответствующие приготовления и предоставит необходимое содействие и удобства", - говорится в письменном заявлении Хуа Чуньин на запрос агентства подтвердить, действительно ли Китай пока не разрешает другим странам эвакуировать своих граждан.
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Вчера, 12:08
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Она подчеркнула, что китайская сторона придает крайне важное значение защите безопасности и здоровья иностранных граждан на территории провинции Хубэй, будет и дальше принимать эффективные меры и своевременно решать их обоснованные обеспокоенности и требования.
"Эпидемию в целом можно взять под контроль, можно не допустить распространения, можно лечить болезнь. Именно поэтому Китай принимает целую серию решительных мер, чтобы не допустить дальнейшего распространения эпидемии", - отметила Хуа Чуньин.
Жители Москвы в защитных масках
21 января, 13:27
Коронавирус человека: история открытия, виды, эпидемиология
Она напомнила, что прибывший 28 января в Китай глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус дал высокую оценку политической решимости и эффективным мерам, предпринимаемым китайской стороной для борьбы с эпидемией. "Он не поддержал необоснованные обвинения и чрезмерно бурную реакцию, подчеркнул, что ВОЗ полностью уверена в способности Китая противостоять эпидемии", - добавила представитель внешнеполитического ведомства Китая.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заболевания зарегистрированы уже во многих других странах.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
Вчера, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
400001
Обсудить 1
ТуризмРаспространение нового коронавирусаНовости - ТуризмМИД КНРКитайВ мире
Рекомендуем
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Вторую строящуюся в Ухане больницу расширят до 1,6 тысячи мест
Сотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса
Находящихся в Китае 700 туристов из Башкирии вывезут до 3 февраля
Экипаж международного авиарейса из Китая
В США исчезли из продажи защитные маски
Медицинская сестра в больнице
В Израиле у мужчины и двух детей заподозрили коронавирус
Мужчины в медицинских масках переходят улицу в Пекине
Самолет эвакуировал 240 американских граждан из Уханя
Сотрудники Роспотребназдора обследуют пассажиров при помощи тепловизора
Трех человек, прилетевших из Китая в Уфу, проверят на коронавирус
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
Летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Турция начала эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй в Китае
Сотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров, прибывших в международный аэропорт Краснодар
Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом
Житель расчищает завал возле своего дома после переполнения ручья Да Прата из-за проливных дождей в Бразилии. 28 января 2020
В Бразилии число погибших из-за наводнений возросло до 64 человек
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ВОЗ рекомендовала готовиться к "завезенным случаям" коронавируса
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
Власти Парагвая заподозрили коронавирус у иностранца, сообщили СМИ
Люди в защитных медицинских масках
На юге Китая выявили случаи заражения коронавирусом у иностранцев
Приянка Чопра на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде
Приянка Чопра может войти в актерский состав "Матрицы 4"
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
Си Цзиньпин назвал ситуацию с эпидемией коронавируса в Китае сложной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
17:47ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ
17:47Грызлов сообщил об обсуждении возможных участков отвода сил в Донбассе
17:43В Новокузнецке врачи рассказали о состоянии избитого в суде конвоира
Лента новостейМолния