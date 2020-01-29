Китай поможет странам, настаивающим на эвакуации граждан из Уханя

Премьер-министр Китая Ли Кэцян разговаривает с медицинскими работниками в больнице города Ухань

Премьер-министр Китая Ли Кэцян разговаривает с медицинскими работниками в больнице города Ухань

ПЕКИН, 29 янв - РИА Новости. Китай окажет все необходимое содействие и помощь странам, которые будут особо настаивать на эвакуации своих граждан из Уханя , закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса , завила РИА Новости официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Если есть страны, которые особо настаивают на эвакуации находящихся в Ухане своих граждан, китайская сторона в соответствии с международной практикой, антиэпидемиологическими правилами китайской стороны, сделает соответствующие приготовления и предоставит необходимое содействие и удобства", - говорится в письменном заявлении Хуа Чуньин на запрос агентства подтвердить, действительно ли Китай пока не разрешает другим странам эвакуировать своих граждан.

Она подчеркнула, что китайская сторона придает крайне важное значение защите безопасности и здоровья иностранных граждан на территории провинции Хубэй, будет и дальше принимать эффективные меры и своевременно решать их обоснованные обеспокоенности и требования.

"Эпидемию в целом можно взять под контроль, можно не допустить распространения, можно лечить болезнь. Именно поэтому Китай принимает целую серию решительных мер, чтобы не допустить дальнейшего распространения эпидемии", - отметила Хуа Чуньин.

Она напомнила, что прибывший 28 января в Китай глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус дал высокую оценку политической решимости и эффективным мерам, предпринимаемым китайской стороной для борьбы с эпидемией. "Он не поддержал необоснованные обвинения и чрезмерно бурную реакцию, подчеркнул, что ВОЗ полностью уверена в способности Китая противостоять эпидемии", - добавила представитель внешнеполитического ведомства Китая.