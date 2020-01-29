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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-01-29T09:34+0300
https://ria.ru/20200129/1563997657.html
В Москве количество обращений в Службу 112 за год выросло на 35%
https://cdn22.img.ria.ru/images/156049/90/1560499089_0:317:3077:2048_1036x0_80_0_0_75f18e00815c24ec95f9c7fa7cd47b3c.jpg
РИА Новости

В Москве количество обращений в Службу 112 за год выросло на 35%

09:34 29.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповДиспетчер Системы-112 во время работы
Диспетчер Системы-112 во время работы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В 2019 году операторы Единой системы экстренного вызова 112 приняли и обработали более 2,696 миллиона вызовов по единому номеру "112", сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Среднесуточное количество принятых и обработанных экстренных вызовов составило 9724 обращения. Это на 35% больше в сравнении с 2018 годом и на 51% в сравнении с 2017 годом", - отметил Бирюков.
Специалисты Службы 112 принимают обращения граждан об угрозе жизни и здоровью, о нарушении правопорядка, оповещают экстренные оперативные и аварийные службы Москвы для организации реагирования и оказания помощи на месте происшествия. В случаях, когда вызов служб не требуется, операторы оказывают заявителям справочно-консультационную помощь экстренного характера.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбщество
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