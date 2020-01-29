В Москве количество обращений в Службу 112 за год выросло на 35%

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В 2019 году операторы Единой системы экстренного вызова 112 приняли и обработали более 2,696 миллиона вызовов по единому номеру "112", сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Среднесуточное количество принятых и обработанных экстренных вызовов составило 9724 обращения. Это на 35% больше в сравнении с 2018 годом и на 51% в сравнении с 2017 годом", - отметил Бирюков.
Специалисты Службы 112 принимают обращения граждан об угрозе жизни и здоровью, о нарушении правопорядка, оповещают экстренные оперативные и аварийные службы Москвы для организации реагирования и оказания помощи на месте происшествия. В случаях, когда вызов служб не требуется, операторы оказывают заявителям справочно-консультационную помощь экстренного характера.