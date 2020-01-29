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В Красноярске мать убила сына и покончила с собой
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РИА Новости

В Красноярске мать убила сына и покончила с собой

09:33 29.01.2020 (обновлено: 13:32 29.01.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
КРАСНОЯРСК, 29 янв — РИА Новости. Следствие в Красноярске выясняет обстоятельства убийства трехлетнего ребенка, предположительно убитого матерью, которая затем покончила с собой, сообщает СУСК по региону.

"По версии следствия, 28 января 2020 года днем житель Красноярска пришел в квартиру, расположенную в Кировском районе краевого центра, где проживал его трехлетний сын со своей 32-летней матерью. Отец мальчика с семьей не проживал, но периодически навещал сына. Когда дверь никто не открыл, мужчина проник на балкон квартиры и обнаружил в комнате тела женщины и ребенка. По предварительным данным, женщина сначала убила сына, затем свела счеты с жизнью сама", — говорится в сообщении.

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В настоящее время следователи работают на месте происшествия. В рамках расследования будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников органов опеки и попечительства.
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Следственный комитет РФКрасноярскПроисшествия
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