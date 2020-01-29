В Красноярске мать убила сына и покончила с собой

"По версии следствия, 28 января 2020 года днем житель Красноярска пришел в квартиру, расположенную в Кировском районе краевого центра, где проживал его трехлетний сын со своей 32-летней матерью. Отец мальчика с семьей не проживал, но периодически навещал сына. Когда дверь никто не открыл, мужчина проник на балкон квартиры и обнаружил в комнате тела женщины и ребенка. По предварительным данным, женщина сначала убила сына, затем свела счеты с жизнью сама", — говорится в сообщении.