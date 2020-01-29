В Красноярске мать убила сына и покончила с собой

КРАСНОЯРСК, 29 янв — РИА Новости. Следствие в Красноярске выясняет обстоятельства убийства трехлетнего ребенка, предположительно убитого матерью, которая затем покончила с собой, сообщает СУСК по региону.
"По версии следствия, 28 января 2020 года днем житель Красноярска пришел в квартиру, расположенную в Кировском районе краевого центра, где проживал его трехлетний сын со своей 32-летней матерью. Отец мальчика с семьей не проживал, но периодически навещал сына. Когда дверь никто не открыл, мужчина проник на балкон квартиры и обнаружил в комнате тела женщины и ребенка. По предварительным данным, женщина сначала убила сына, затем свела счеты с жизнью сама", — говорится в сообщении.
7 октября 2019, 10:48В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом
В настоящее время следователи работают на месте происшествия. В рамках расследования будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников органов опеки и попечительства.