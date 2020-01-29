В Приморье запретили продажу снюсов несовершеннолетним

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Продажу некурительной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним запретили в Продажу некурительной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним запретили в Приморье , законопроект единогласно одобрили депутаты, сообщает пресс-служба краевого парламента.

"Приморские депутаты прописали в краевом законодательстве ограничения на продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции и установили ответственность за их нарушение", - говорится в сообщении.

Закон о запрете продажи аналогов синтетического никотина несовершеннолетним был единогласно поддержан всеми депутатами.

Инициаторами поправок, как говорится в сообщении, выступили депутаты фракции "Единая Россия". Как отметил председатель законодательного собрания Приморья Александр Ролик, законопроекты были разработаны в кратчайшие сроки на основе поручений губернатора края Олега Кожемяко.

Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС Приморья Дмитрий Новиков, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что коммерсанты пользуются лазейками в законодательстве и свободно продают подобные изделия, в том числе несовершеннолетним.

"Снюсы или "шайбы" сейчас можно купить практически в любом торговом центре или заказать через интернет", - отмечает и депутат.