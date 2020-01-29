Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-29T09:29+0300
https://ria.ru/20200129/1563997404.html
В Приморье запретили продажу снюсов несовершеннолетним
https://cdn23.img.ria.ru/images/155171/85/1551718593_0:89:2768:1646_1036x0_80_0_0_2e1c38d728fe9d61408079ff665ebb73.jpg
РИА Новости

В Приморье запретили продажу снюсов несовершеннолетним

09:29 29.01.2020
111
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПавильон по продаже сигарет
Павильон по продаже сигарет
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Павильон по продаже сигарет. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Продажу некурительной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним запретили в Приморье, законопроект единогласно одобрили депутаты, сообщает пресс-служба краевого парламента.
"Приморские депутаты прописали в краевом законодательстве ограничения на продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции и установили ответственность за их нарушение", - говорится в сообщении.
Общероссийский народный фронт
21 января, 10:45
ОНФ попросил Росмолодежь бороться с сайтами, где продают снюс и насвай
Закон о запрете продажи аналогов синтетического никотина несовершеннолетним был единогласно поддержан всеми депутатами.
Инициаторами поправок, как говорится в сообщении, выступили депутаты фракции "Единая Россия". Как отметил председатель законодательного собрания Приморья Александр Ролик, законопроекты были разработаны в кратчайшие сроки на основе поручений губернатора края Олега Кожемяко.
Снюс
17 января, 10:45
В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов
Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС Приморья Дмитрий Новиков, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что коммерсанты пользуются лазейками в законодательстве и свободно продают подобные изделия, в том числе несовершеннолетним.
"Снюсы или "шайбы" сейчас можно купить практически в любом торговом центре или заказать через интернет", - отмечает и депутат.
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
17 января, 09:19
В составе снюсов в Челябинской области нашли мышьяк
Депутаты также внесли изменения в краевой закон об административных правонарушениях. Поправки устанавливают административную ответственность за розничную продажу никотиносодержащей продукции и вейпов несовершеннолетним. Штраф за нарушение для граждан составит от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
710001
Обсудить 3
Единая РоссияПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Приянка Чопра на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде
Приянка Чопра может войти в актерский состав "Матрицы 4"
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эксперты: саммит пяти стран призван укрепить ООН
Стартовал этап тестирования конкурса Мастера гостеприимства
Стартовал 2-й блок отборочного этапа конкурса "Мастера гостеприимства"
Британский пловец-экстремал Льюис Пью
Дельфины и киты не созданы для развлечения людей, заявил экоактивист
Города России. Иваново
Корпорация МСП провела презентацию "Зеркального реестра проверок"
Антарктида
Британский экоактивист призвал политиков посетить Антарктиду
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания, посвященного реализации в регионе национальных проектов
Руденя: в области в 2020 году на нацпроекты выделены 11,8 млрд рублей
Посол океанов при ООН Льюис Пью
Плавать в Арктике стало значительно теплее, заявил экоактивист
Алма-Ата
Заседание СМИД СНГ состоится третьего апреля в Алма-Ате
Олег Николаев
Биография Олега Николаева
Антарктида
Британский экоактивист рассказал о механизме таяния Антарктиды
Британский пловец-экстремал Льюис Пью
Британский экоактивист сравнил изменения климата со Второй мировой
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019
Титов попросил генпрокурора проверить дело Baring Vostok
Ливанская полиция
В Ливане арестовали рекордную партию гашиша
Диспетчер Системы-112 во время работы
В Москве количество обращений в Службу 112 за год выросло на 35%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
17:56Получившую ранение журналистку RT доставили в больницу
17:56Медведев рассказал о стратегических интересах России в Антарктиде
17:53Симоньян попросила молиться за получившую ранение журналистку RT
17:53Врио главы Чувашии рассказал, чем намерен заняться в новой должности
17:51Грызлов призвал Киев ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство
17:48МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
17:47ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ
17:47Грызлов сообщил об обсуждении возможных участков отвода сил в Донбассе
17:43В Новокузнецке врачи рассказали о состоянии избитого в суде конвоира
Лента новостейМолния