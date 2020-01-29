Дельфины и киты не созданы для развлечения людей, заявил экоактивист

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Британский экстремальный спортсмен, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Льюис Пью считает, что морские животные, такие как киты, созданы быть свободными, а не для развлечения человека.
"Я полностью поддерживаю президента Путина в том, что он поручил разобраться с судьбой животных. Киты и дельфины, эти прекрасные создания, они не для развлечения человека. Они должны быть свободны и должны быть в океане", - сказал Пью в интервью РИА Новости.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
К решению проблемы подключился президент Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня. 10 ноября в Японском море выпустили последних животных.
Льюис Пью плавает в экстремальных условиях, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам морских ресурсов и климата. 24 января 2020 года он проплыл в восточной Антарктиде по реке, которая образовалась из-за таяния ледников. Как обычно, на британце были только плавки, шапочка и очки.
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