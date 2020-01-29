Дельфины и киты не созданы для развлечения людей, заявил экоактивист

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Британский экстремальный спортсмен, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Британский экстремальный спортсмен, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Льюис Пью считает, что морские животные, такие как киты, созданы быть свободными, а не для развлечения человека.

"Я полностью поддерживаю президента Путина в том, что он поручил разобраться с судьбой животных. Киты и дельфины, эти прекрасные создания, они не для развлечения человека. Они должны быть свободны и должны быть в океане", - сказал Пью в интервью РИА Новости.

В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

К решению проблемы подключился президент Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня. 10 ноября в Японском море выпустили последних животных.