Скабеева оценила слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Так Кравчук попытался объяснить заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот возложил ответственность за начало Второй мировой войны на Советский Союз и фашистскую Германию. По словам экс-президента, Зеленский имел в виду, что войну спровоцировал договор между СССР и Германией.
"Спасибо, Леонид Макарович. Наконец-то все стало понятно", — написала Скабеева.
"Вот он — альтернативный взгляд Украины на мировую историю", — подметила ведущая.
Она подчеркнула, что именно на таких "документах" будут основываться новые учебники истории, и назвала подобную ситуацию печальной.
По словам Скабеевой, мифология на Украине настолько "дикая", что на это купился даже Леонид Кравчук.
Выступая в Польше на церемонии по случаю 75-летия освобождения Освенцима, Зеленский вслед за президентом Польши Анджеем Дудой возложил на СССР часть вины за начало Второй мировой войны. Кроме того, он упомянул и украинцев, которые принимали участие в освобождении Освенцима, однако умолчал, что концлагерь освободили солдаты советской армии.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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