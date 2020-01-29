Скабеева оценила слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера

Так Кравчук попытался объяснить заявление президента Украины Владимира Зеленского , в котором тот возложил ответственность за начало Второй мировой войны на Советский Союз и фашистскую Германию. По словам экс-президента, Зеленский имел в виду, что войну спровоцировал договор между СССР и Германией.

"Спасибо, Леонид Макарович. Наконец-то все стало понятно", — написала Скабеева.

Она добавила, что в распоряжении Минобороны Украины появились "свежесочиненные архивы", согласно которым Сталин Гитлер "братались во Львове", а "бравые солдаты УПА*" первыми открыли ворота Освенцима".

"Вот он — альтернативный взгляд Украины на мировую историю", — подметила ведущая.

Она подчеркнула, что именно на таких "документах" будут основываться новые учебники истории, и назвала подобную ситуацию печальной.

По словам Скабеевой, мифология на Украине настолько "дикая", что на это купился даже Леонид Кравчук.

Выступая в Польше на церемонии по случаю 75-летия освобождения Освенцима, Зеленский вслед за президентом Польши Анджеем Дудой возложил на СССР часть вины за начало Второй мировой войны. Кроме того, он упомянул и украинцев, которые принимали участие в освобождении Освенцима, однако умолчал, что концлагерь освободили солдаты советской армии.