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2020-01-29T11:02+0300
https://ria.ru/20200129/1563997264.html
Скабеева оценила слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера
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РИА Новости

Скабеева оценила слова Кравчука о "встрече" Сталина и Гитлера

09:25 29.01.2020 (обновлено: 11:02 29.01.2020)
304725
© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Так Кравчук попытался объяснить заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот возложил ответственность за начало Второй мировой войны на Советский Союз и фашистскую Германию. По словам экс-президента, Зеленский имел в виду, что войну спровоцировал договор между СССР и Германией.
"Спасибо, Леонид Макарович. Наконец-то все стало понятно", — написала Скабеева.
Она добавила, что в распоряжении Минобороны Украины появились "свежесочиненные архивы", согласно которым Сталин и Гитлер "братались во Львове", а "бравые солдаты УПА*" первыми открыли ворота Освенцима".
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"Вот он — альтернативный взгляд Украины на мировую историю", — подметила ведущая.
Она подчеркнула, что именно на таких "документах" будут основываться новые учебники истории, и назвала подобную ситуацию печальной.
По словам Скабеевой, мифология на Украине настолько "дикая", что на это купился даже Леонид Кравчук.
Выступая в Польше на церемонии по случаю 75-летия освобождения Освенцима, Зеленский вслед за президентом Польши Анджеем Дудой возложил на СССР часть вины за начало Второй мировой войны. Кроме того, он упомянул и украинцев, которые принимали участие в освобождении Освенцима, однако умолчал, что концлагерь освободили солдаты советской армии.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Шаг за шагом
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Шаг за шагом
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Ольга СкабееваУкраинская повстанческая армияЛеонид КравчукМинистерство обороны УкраиныВладимир ЗеленскийПольшаЛьвовРоссияАдольф ГитлерУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Чтобы было слышно на фоне ваших истеричных визгов.
29 января, 10:51
Evgeny Anufrienko
87300115
Как бы вам не хотелось, но Сталин, СССР и советский народ останутся победителями в самой большой и жестокой войне в истории человечества.
29 января, 11:26
evt68
9300004
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