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Плавать в Арктике стало значительно теплее, заявил экоактивист
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РИА Новости

Плавать в Арктике стало значительно теплее, заявил экоактивист

09:19 29.01.2020 (обновлено: 09:36 29.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосол океанов при ООН Льюис Пью
Посол океанов при ООН Льюис Пью
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посол океанов при ООН Льюис Пью. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Температура воды около острова Шпицберген в Арктике повысилась на семь градусов только за последние 12 лет, рассказал в интервью РИА Новости британский экстремальный спортсмен, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Льюис Пью.
"Когда впервые плавал в Арктике, на острове Шпицберген, всего в тысяче километров от Северного полюса, это было в августе 2005 года, температура воды была +3 градуса. Два года назад, то есть по прошествии 12 лет, температура воды была +10 градусов", - сказал Пью.
Льюис Пью плавает в экстремальных условиях, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам морских ресурсов и климата. 24 января 2020 года он проплыл в восточной Антарктиде по реке, которая образовалась из-за таяния ледников. Как обычно, на британце были только плавки, шапочка и очки.
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Льюис ПьюАрктикаООНОбщество
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