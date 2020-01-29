Плавать в Арктике стало значительно теплее, заявил экоактивист

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Температура воды около острова Шпицберген в Арктике повысилась на семь градусов только за последние 12 лет, рассказал в интервью РИА Новости британский экстремальный спортсмен, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Льюис Пью.
"Когда впервые плавал в Арктике, на острове Шпицберген, всего в тысяче километров от Северного полюса, это было в августе 2005 года, температура воды была +3 градуса. Два года назад, то есть по прошествии 12 лет, температура воды была +10 градусов", - сказал Пью.
Льюис Пью плавает в экстремальных условиях, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам морских ресурсов и климата. 24 января 2020 года он проплыл в восточной Антарктиде по реке, которая образовалась из-за таяния ледников. Как обычно, на британце были только плавки, шапочка и очки.
East Antarctica is the coldest place on earth, and yet I was able to swim down a river under the ice-sheet. It was the most beautiful and terrifying experience of my life, and comes with an important message for us all. https://t.co/kl3eAkgXcS Please share. #Antarctica2020 pic.twitter.com/is1KK4MvEH— Lewis Pugh (@LewisPugh) January 27, 2020