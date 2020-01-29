Плавать в Арктике стало значительно теплее, заявил экоактивист

"Когда впервые плавал в Арктике, на острове Шпицберген, всего в тысяче километров от Северного полюса, это было в августе 2005 года, температура воды была +3 градуса. Два года назад, то есть по прошествии 12 лет, температура воды была +10 градусов", - сказал Пью.